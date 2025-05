El Mercat de Cooperatives Escolars de Berga creix i atrau 300 alumnes de tota la comarca

Productes utilitaris com bosses de roba, draps de cuina, punts de llibre, clauers, portallapis i torretes. Elements decoratius de l'ordre de platets pintats a mà, imants, ampolles de llum, atrapasomnis, figuretes de fang, bosses d'olor. I fins i tot, bijuteria com arracades i braçelets, a més de jocs com el tres en ratlla o el mikado. Aquest és un exemple de la variada oferta que els 300 alumnes de cicle superior de 10 escoles berguedanes posaran a la venda aquest dissabte, 17 de maig, en la nova edició del Mercat de Cooperatives Escolars de Berga.

Aquest espai de venda, que se situarà a la plaça Viladomat entre les 09.30 i les 12.30 hores, és la culminació d'un projecte que els nens i nenes han treballat a les aules al llarg del curs: des de la concepció dels grups de treball a la concreció dels productes, i fins a la producció de les unitats. Les cooperatives també han acordat l'entitat a la qual destinaran la part de beneficis socials que es reserva del total de les vendes.

"El projecte vol fomentar, sobretot, el treball en equip i la cultura de l'esforç, que són dues coses que a dins l'aula costa de treballar", ha posat en relleu la tècnica d’Educació de l’Ajuntament de Berga, Anna Freixa. D'una banda, Freixa ha compartit que la cultura de l'esforç "és difícil treballar-la perquè tot està marcat a nivell de contingut", i per això, aquesta iniciativa convida els alumnes a "posar una miqueta més d'un mateix" fent lluir "les habilitats de cadascú". A la vegada, Freixa ha destacat que el treball en equip es promociona "perquè es tracta de fer unió entre tots els socis i sòcies de la cooperativa".

"El projecte consisteix a entendre que tothom suma i ningú resta, i que cadascú ha de fer la seva autoreflexió sobre què podem aportar a la cooperativa", ha declarat la tècnica, afegint que "ningú queda despenjat perquè tothom té virtuts i qualitats que, en aquest espai de treball compartit és el moment en què es poden descobrir i compartir amb els companys de classe". Hi treballen principalment els alumnes de 5è de primària, tot i que a les escoles rurals es treballa al grup classe de 5è i 6è. Entre les 10 escoles participants, s'han impulsat 14 cooperatives diferents.

En concret, els grups són: CooperCat, Cop-ós i Junts brillarem, de l'Escola Vedruna de Berga; L'equip SJ i Corpescool, de l'Escola Sant Joan de Berga; Els 20 diablets i Bombolla, de l'Escola Santa Eulàlia de Berga; Hey! Team Xarxa, de l'Escola FEDAC Xarxa de Berga; Formiguers de Fulleracs, de l'Escola La Valldan de Berga; Casscoop, de l'Escola Princesa Làscaris de Casserres; Manetes en acció, de l'Escola Sant Marc de Gironella; Coopera Guai, de l'Escola ZER Berguedà Centre, de Vilada i Borredà; Com puguem, de l'Escola Sant Martí de Puig-reig; i Grans Kooparas, de l'Escola Sant Llorenç de Guardiola de Berguedà.