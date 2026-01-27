En marxa una nova edició del programa intergeneracional «Veus sàvies, mirades joves»

Ja està en marxa la cinquena edició del programa intergeneracional Veus sàvies, mirades joves al Berguedà. Es tracta d'una iniciativa impulsada conjuntament entre el Consell Comarcal i l'Institut Guillem de Berguedà, i té per finalitat combatre l'edatisme, reduir l'aïllament social de la gent gran i promoure vincles significatius entre persones joves i grans residents al territori.
Enguany s'han format 13 parelles. Els joves són estudiants de dos dels graus impartits al centre de Berga: de segon d'APD (Atenció a les Persones en situació de Dependència) i primer d'Integració Social; mentre que les persones grans provenen de diferents municipis del Berguedà i centres residencials. Les parelles intergeneracionals compartiran un total de set trobades setmanals centrades en la conversa, l'escolta i el reconeixement mutu.
La sessió inaugural va tenir lloc el 16 de gener i va comptar amb la participació de la consellera comarcal de Drets Socials, Sílvia Triola, i també va incloure una visita a l'exposició Edatisme zero, que acompanya el projecte com a eina de sensibilització. El programa està coordinat per Anna Armengou, les tutores de l’Institut, Anna Baró i Anna Coma, i la tècnica comarcal d'envelliment. També compta amb la col·laboració dels referents municipals i de serveis.
La cloenda del cicle serà el 13 de març, amb la presentació del vídeo final que recollirà totes les experiències viscudes. Aquest recurs s'utilitzarà com a eina per combatre l'edatisme.