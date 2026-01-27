27 de gener de 2026

Societat

En marxa una nova edició del programa intergeneracional «Veus sàvies, mirades joves»

El projecte uneix joves estudiants d'APD i Integració Social de l'Institut Guillem de Berguedà amb gent gran de tot el Berguedà per crear vincles de qualitat i combatre l'edatisme

  • Una parella d'un programa intergeneracional anterior -

Publicat el 27 de gener de 2026 a les 09:13

Ja està en marxa la cinquena edició del programa intergeneracional Veus sàvies, mirades joves al Berguedà. Es tracta d'una iniciativa impulsada conjuntament entre el Consell Comarcal i l'Institut Guillem de Berguedà, i té per finalitat combatre l'edatisme, reduir l'aïllament social de la gent gran i promoure vincles significatius entre persones joves i grans residents al territori.

Enguany s'han format 13 parelles. Els joves són estudiants de dos dels graus impartits al centre de Berga: de segon d'APD (Atenció a les Persones en situació de Dependència) i primer d'Integració Social; mentre que les persones grans provenen de diferents municipis del Berguedà i centres residencials. Les parelles intergeneracionals compartiran un total de set trobades setmanals centrades en la conversa, l'escolta i el reconeixement mutu.

La sessió inaugural va tenir lloc el 16 de gener i va comptar amb la participació de la consellera comarcal de Drets Socials, Sílvia Triola, i també va incloure una visita a l'exposició Edatisme zero, que acompanya el projecte com a eina de sensibilització. El programa està coordinat per Anna Armengou, les tutores de l’Institut, Anna Baró i Anna Coma, i la tècnica comarcal d'envelliment. També compta amb la col·laboració dels referents municipals i de serveis.

La cloenda del cicle serà el 13 de març, amb la presentació del vídeo final que recollirà totes les experiències viscudes. Aquest recurs s'utilitzarà com a eina per combatre l'edatisme.

