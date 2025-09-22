La Pobla de Lillet estrena un banc imprès en 3D inspirat en l'estil d'Antoni Gaudí

La Pobla de Lillet llueix des de dissabte un banc molt particular. La nova peça de mobiliari urbà s'ha fet utilitzant la tecnologia d'impressió 3D i és el resultat d'un concurs que volia homenatjar l'estil d'Antoni Gaudí. L'obra ja llueix a la plaça de l'Ajuntament de la Pobla de Lillet.
L'empresa vigatana Benito Urban ha promogut el Concurs de Disseny FormART3D amb el desafiament de crear mobiliari urbà que capturi el llegat del prestigiós arquitecte català i reprodueixi les seves geometries orgàniques. Es dirigia als estudiants i les persones acabades de graduar en Arquitectura, i la convocatòria va rebre 76 propostes, de les quals el jurat va seleccionar tres finalistes. Finalment, la guanyadora va ser la que signa un estudiant de l'Institut d'Arquitectura Avançada de Catalunya (IAAC), Zevin Song.
"Un dels valors importants d'aquesta iniciativa és la innovació i l'aposta per ser pioners en la utilització de noves tecnologies, com és la impressió de formigó amb 3D", assenyala el director de Màrqueting de Benito Urban, Arnau Miralpeix. Així, els responsables de la companyia avancen que, a partir d'aquesta primera construcció, exploraran aquesta línia de producció conjuntament amb l'empresa Aridditive, una de les col·laborades en la iniciativa berguedana i especialitzada en el disseny, producció i comercialització d'impressores 3D de formigó. També hi ha participat l'estudi barceloní Lagula Arquitectes.
Un record a la història contemporània del municipi
L'elecció de la Pobla de Lillet per acollir el banc no és casual. Les empreses impulsores han buscat sinergies amb l'Ajuntament de la Pobla de Lillet i el Centre d'Estudis Lillet, representants del món local en el projecte, tenint en compte el passat cimenter del poble i el vincle amb Gaudí. En va ser el principal artífex Eusebi Güell, promotor de la primera fàbrica de ciment portland d'Espanya l'any 1905 -Asland, reconvertida actualment en el Museu del Ciment-, i responsable d'escollir Antoni Gaudí per dissenyar el Xalet del Catllaràs, refugi per als enginyers encarregats de la instal·lació de les mines d'on s'extreia el carbó emprat a la cimentera.
De fet, d'aquesta estada al municipi de l'arquitecte català també en va sorgir l'altra obra signada pel mateix, els Jardins Artigas, un regal de Gaudí a la família que el va acollir mentre treballava al poble. I, tot plegat, queda unit avui dia a través d'un altre dels recursos reconvertits al turisme més exitosos del Berguedà: el Tren del Ciment. A més, per acabar-ho d'arrodonir, el banc s'ha col·locat davant del Pont Vell, una de les postals més típiques del poble.
Així, aprofitant l'avinentesa de la descoberta del nou banc, els organismes implicats en la seva elaboració van celebrar una jornada divulgativa amb ponències que es van fixar en el passat i el futur del ciment. La vetllada va cloure amb la descoberta del banc per part de les autoritats, amb presència del veïnat.