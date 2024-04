La locomotora del Carrilet ja presideix el carrer de l'Estació de Guardiola de Berguedà

Aquest dilluns a la tarda s'ha acabat d'instal·lar la locomotora Alstom 705, un dels models que va circular pel Berguedà en l'època del Carrilet, al costat de l'edifici de l'antiga estació de Guardiola de Berguedà. El trasllat al poble s'ha fet més d'un any després que s'anunciés el conveni de cessió entre Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i l'Ajuntament de Guardiola de Berguedà, i amb una restauració incompleta, ja que la partida inicialment pressupostada no ha sigut suficient per completar els treballs.

"La locomotora s'ha instal·lat en la mateixa situació que estava als terrenys on la teníem", declara a Nació Berguedà l'alcalde, Ferran Sayes, que referma les paraules que ja va avançar a aquest mitjà fa mesos: "El pressupost que en un inici s'havia previst perquè la màquina estigués acabada ja fa temps que es va exhaurir sense que estigui acabada, ni de bon tros". Fins a la data, s'ha pogut restaurar "la part inferior" de la locomotora, i quedarà pendent la part superior, amb el motor i la cabina. "Tenim molta feina de planxa i pintura, així com de restitució, en la mesura que es consideri, d'insignes i altra simbologia que portava", assevera Sayes, que també fa esment dels treballs "en funció de fins on vulguem arribar per a la restauració de l'interior de la cabina".

D'aquesta manera, l'equip de govern ha decidit que els pròxims passos s'acordaran amb el veïnat, en el marc d'una Comissió del Tren que el consistori té previst constituir pròximament. La crida es farà a través del butlletí municipal, tot i que el batlle reconeix que la idea d'impulsar aquest òrgan va sorgir per part dels assistents a la darrera reunió de poble sobre el tren. "Tenim veïns que estan avisats i interessats, així que qui està més o menys implicat ja n'està al cas", apunta al respecte l'alcalde, que afegeix que "em consta que diverses persones ja estan pensant en tot el que podem fer a partir d'ara". I és que, malgrat que econòmicament el projecte suposa un repte, Sayes assegura que "hi ha diferents opcions de laminat, de pintura i de xapa", que s'hauran de decidir tenint en compte les limitacions de treball que implica que l'aparell estigui al carrer.

De fet, aquesta situació a la intempèrie tampoc canviarà a mitjà termini, ja que s'ha desestimat instal·lar una pèrgola que cobreixi la locomotora, tal com s'havia plantejat inicialment. "A curt termini, no s'hi farà res en l'entorn", ha confirmat l'alcalde de Guardiola, que incideix que "construir una pèrgola per cobrir aquesta peça tan gran és una complicació important i encara ens faria pujar més la factura", a banda de valorar que "és una estructura massa grossa i amb massa impacte a la zona". "Evidentment, s'haurà de protegir i formarà part de la restauració, però no posarem cap pèrgola", sentencia al respecte. En tot cas, el que sí que plantejarà el consistori a la futura comissió és "millorar l'enjardinat o instal·lar un complement informatiu amb una referència històrica de la locomotora".

El model de màquina exposat a Guardiola de Berguedà és l'Alstom 705, que data de 1965. La locomotora va circular per la via del Carrilet del Llobregat entre el 1966 i el 1972, any del darrer trajecte de la línia. Posteriorment, l'aparell va estar en funcionament en altres serveis i tasques, fins que va ser donada de baixa definitivament l'any 2020.