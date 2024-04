Un nou programa per a l'envelliment actiu promou el benestar físic i emocional de la gent gran del Berguedà

Nova iniciativa del Consell Comarcal del Berguedà a favor de l'envelliment actiu. Es tracta d’un projecte d’expressió corporal, artística i comunitària per millorar la qualitat de vida de les persones grans i que es durà a terme a Guardiola de Berguedà, Avià, Puig-reig i La Nou de Berguedà.

Segons informa l'ens supramunicipal, un dels trets diferenciadors d’aquest projecte és que treballa per recuperar els elements expressius, artístics i coneixements propis. A la vegada, fa possible millorar les habilitats físiques, emocionals i mentals a través d’activitats i exercicis adaptats a les persones grans. D'aquesta manera, el fil conductor d’aquesta activitat és la pràctica artística, i per aquest motiu, s’utilitza el treball corporal com la dansa lliure i altres formes d’expressió per estimular la creativitat i el benestar.

Els responsables dels tallers ofereixen un acompanyament personalitzat i adaptat als interessos i afinitats dels assistents, que reforcen el seu potencial i es vincula amb el dels altres participants, enllaçant persones, històries i experiències. De fet, una altra de les fites és crear un espai d’atenció emocional en els diferents processos vitals, de socialització, de teixir vincles i fer xarxa, un factor indispensable per gaudir d’una bona salut. Esdevé, doncs, una nova oportunitat per trencar l’aïllament i la soledat d’aquest col·lectiu.

Les sessions de Guardiola i Avià ja s’estan executant, amb la participació d'una trentena de persones. I a partir de la setmana vinent, es posaran en marxa les de Puig-reig i La Nou. En tots els casos es fa una sessió setmanal i se n'han programat cinc en total. El projecte s’ha encarregat a Annabel Garcia i Anna Armengou, expertes a acompanyar persones en el seu benestar físic, emocional i mental des de la pràctica corporal i artística, en comunitat.

Amb tot, des del Consell puntualitzen que el programa prioritza la participació de persones de més de 70 anys atès que els professionals consideren que, a partir d’aquesta edat, poden aparèixer més dificultats per accedir espais de benestar i socialització. També s'ha buscat persones que, habitualment, no participen en activitats socials. Alguns d’aquests perfils genèrics són els de persones que viuen soles, que tenen un rol de cuidadors/es, o que es troben en situacions vulnerables emocionalment. També es vetlla per fer grups mixtos.