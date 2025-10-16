Els Bombers rescaten dos boletaires en una tarda al Berguedà

Els Bombers de la Generalitat han efectuat dos rescats de boletaires perduts pel Berguedà, aquest dijous a la tarda. Les cerques s'han concentrat als termes municipals de Capolat i Fígols, i afortunadament, totes dues persones s'han trobat en bon estat de salut.
El primer avís s'ha donat a les 14.18 hores, per un boletaire desaparegut a Capolat, un home de 77 anys. Segons han explicat des del cos a NacióBerguedà, una parella es trobava buscant bolets i s'ha separat. Com que no ha trobat l'acompanyant, l'altra persona ha alertat el 112, avisant que potser hauria caigut. Així, s'han activat quatre dotacions, una de les quals un helicòpter amb personal del GRAE. Els bombers l'han pogut localitzar i, un cop l'han ajudat a incorporar-se, l'han acompanyat a peu fins al cotxe, on l'esperava la persona que havia alertat el cos. Han pogut marxar sense rebre atenció mèdica i el servei s'ha donat per finalitzat a les 15.21 hores.
Una estona després, a les 15.55 hores, el cos ha rebut una segona alerta, en aquest cas des de Fígols. Allà, un grup de boletaires que havia sortit fent una ruta per collir bolets cap a la Serra d'Ensija, feia ja dues hores que no tenia notícies d'una d'elles, una dona de 80 anys. Havien quedat de trobar-se al cotxe, però no havia aparegut. Els Bombers han activat set dotacions i els drons, i han aconseguit trobar la dona a tocar d'un camí, a les 16.55 hores. En aquest cas, també se l'ha acompanyada amb la resta del grup i no ha necessitat assistència mèdica.