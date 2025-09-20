Els Bombers rescaten un boletaire perdut a Castellar del Riu

Els Bombers de la Generalitat han rescatat aquest divendres un boletaire extraviat a Castellar del Riu. El cos ha llençat una advertència fent una crida a la prudència, tenint en compte la predicció meteorològica adversa prevista especialment a partir de diumenge.
Una quinzena d'unitats dels Bombers, amb agents de l'Equip Prevenció Activa Forestal (EPAF), el Grup Caní de Recerca (GRCR) i el Grup d'Actuacions Especials (GRAE), i emprant també un helicòpter dels Mitjans Aeris Bombers de la Generalitat (MAER) han treballat en el dispositiu per localitzar l'home, de 73 anys. El cos ha rebut l'avís a les 13.16 hores d'aquest divendres, a través d'una trucada al 112. Ha estat un agent dels GRAE fora de servei que ha localitzat el boletaire, afortunadament en bon estat.
Cal tenir en compte que els Bombers han fet una publicació demanant a la ciutadania que extremi les precaucions a l'hora de practicar activitat al medi natural aquest cap de setmana, sobretot de cara al diumenge, tenint en compte l'alerta de perill per intensitat de pluja que ha fet el Meteocat. En el cas concret del Berguedà, es troba entre les comarques amb més perillositat.
"Aquesta darrera setmana de setembre, els Bombers de la Generalitat ja han realitzat vuit serveis de recerques i rescats de boletaires que s’han desorientat o han patit un accident", deien en l'escrit, just abans de fer públic l'operatiu de Castellar del Riu. Així, el cos ha emès un seguit de recomanacions de seguretat de cara a practicar activitats com anar a buscar bolets. D'aquesta manera, animen a:
- Consultar la previsió meteorològica i considerar la idoneïtat de fer la sortida un altre dia si la predicció és desfavorable.
- Informar-se bé sobre la zona que es visita, sobretot si no es coneix.
- Anar equipat amb la roba i calçat adequats, a més de dur menjar i aigua. En el cas específic dels boletaires, recomanen portar colors vius per facilitar la localització, en cas de necessitat.
- Portar el telèfon mòbil amb la bateria ben carregada i mapes o una aplicació per orientar-se.
- No anar sols i mantenir sempre el contacte visual o verbal amb els acompanyants. Tothom ha de conèixer el recorregut i tenir punts de referència per a orientar-se.
- Adaptar l'activitat a la condició física i edat de cadascú.
- Fer una bona planificació de l'activitat, especialment a mesura que es vagin escurçant les hores de llum a la tarda.
- Consumir únicament aquells bolets que se saben identificar sense cap mena de dubte.
Finalment, els Bombers recorden que hi ha recursos com el portal Temporada de bolets, on es pot consultar una guia completa amb consells de seguretat i informació de servei per a la campanya boletaire; el butlletí Meteomuntanya de cada cap de setmana; i la predicció meteorològica general del Servei Meteorològic de Catalunya. A més, també emfatitzen que en cas de desorientar-se, les persones tenen a l'abast els serveis d'emergències a través del 112.