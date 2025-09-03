Ingressa a presó un home per portar 35 quilos de cabdells de marihuana al maleter a Berga

Un home de 19 anys ha ingressat a presó després que els Mossos d'Esquadra l'enxampessin amb 35 quilos de cabdells de marihuana al cotxe. La troballa va tenir lloc en el decurs d'un control policial ordinari a la C-16, a l'altura de Berga, en un registre que l'actitud sospitosa del conductor va mostrar en veure els agents.
Tal com han explicat des del cos d'ordre a l'ACN, els fets van tenir lloc a quarts d'una de la matinada d'aquest darrer dilluns, en el punt de control de pas ubicat al quilòmetre 96,5 en sentit nord de l'Eix del Llobregat. Els agents van ordenar al jove a aturar-se, després de sospitar havent vist una maniobra estranya del vehicle en veure'ls.
En inspeccionar el cotxe, van descobrir que duia la droga, envasada en diferents paquets, amb un pes total al voltant dels 35 quilos i un valor aproximat de 60.000 euros. Durant el registre, els agents també van trobar 300 euros en efectiu.
D'aquesta manera, els Mossos van detenir l'home acusat d'un delicte contra la salut pública. L'endemà mateix va passar a disposició judicial i el jutge va ordenar el seu ingrés a presó.