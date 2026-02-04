Carme Elias rep la Medalla d’Or al Mèrit Cultural de Barcelona: «Visc el present i no penso en després»

L’actriu Carme Elias ha rebut aquest dimecres la Medalla d’Or al Mèrit Cultural de l’Ajuntament de Barcelona, una distinció aprovada pel Consell Plenari el 21 de novembre del 2025. L’alcalde Jaume Collboni ha presidit l’acte al Saló de la Ciutat i ha destacat tant una carrera de més de mig segle al teatre, el cinema, la televisió i el doblatge com la “serenitat” i la “dignitat” amb què l’actriu ha explicat públicament la seva convivència amb l’Alzheimer. En l'acte també han dirigit unes paraules als assistents el seu germà Joan i les seves amigues, les també actrius, Sílvia Marsó i Carme Sansa.
L’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha encapçalat el lliurament de la Medalla d’Or al Mèrit Cultural a Carme Elias en un acte al Saló de la Ciutat amb presència de familiars, representants del món de la interpretació i amistats de l’actriu. “Vull fer un reconeixement personal i sentit” a Elias “per haver vingut avui aquí” i per compartir “aquests moments”, ha dit el batlle, que ha situat el guardó com una de les màximes distincions de la ciutat a les persones dedicades a l’art i la cultura.
Collboni ha remarcat que Barcelona vol reconèixer “una trajectòria en majúscules de més de 50 anys” dedicada al teatre, el cinema, la televisió i el doblatge, i també la contribució “excepcional” d’Elias al desenvolupament “cultural, artístic i social” de la ciutat. L’alcalde ha subratllat la vinculació de l’actriu amb Barcelona i la seva formació a l’Institut del Teatre, així com la projecció internacional d’una carrera marcada per “una àmplia gamma de papers” i “molts registres interpretatius”.
Més enllà de la dimensió artística, Collboni ha volgut valorar el testimoni de l’actriu sobre l’Alzheimer, una malaltia que Elias ha batejat com “el meu amic Alt”. “L’acceptació no té per què haver-hi rendició”, ha recordat el batlle citant una frase de l’actriu, i ha defensat que el seu exemple ajuda a visibilitzar la malaltia i a “mobilitzar coneixement i recursos” per guarir-la o “retardar-la” tant com sigui possible.
Després del parlament institucional, el germà de l’actriu, Joan Elias, ha repassat els orígens familiars al carrer Rogent i ha explicat que a casa no hi havia precedents en el món de l’espectacle, tot i que la mare “cantava molt bé” i el pare “tenia molta gràcia a escriure”. També ha recordat que, a la família, l’itinerari esperat era el del forn, però que Elias va entrar en contacte amb el teatre de jove a la parròquia del barri i va consolidar una trajectòria que, segons ell, ha estat sempre orientada a “qualitat”, rebutjant opcions més comercials.
En recollir el guardó, Carme Elias s’ha mostrat emocionada i ha agraït l’acompanyament de la família i de les persones presents. “Intento viure el moment present i no pensar en el que ve després”, ha afirmat. En un segon moment, l’actriu ha llegit un text en què ha recordat la vocació primerenca, el seu primer mestre de teatre al barri i l’entrada a l’Institut del Teatre.