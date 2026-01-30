Barcelona atorga la Medalla d'Or al mèrit cultural a la mexicana Marisol Schulz

El ple de Barcelona ha aprovat, amb es vots de Junts, PSC, BComú, ERC, PP i Vox, atorgar la Medalla d'Or al mèrit cultural a Marisol Schulz per la seva trajectòria com a editora i gestora cultural i per contribuir a situar Barcelona com a referent internacional en l'àmbit del llibre i la lectura.
El regidor de Cultura, Xavier Marcé, ha destacat que el guardó és "un reconeixement imprescindible a una persona que és una líder indiscutible en el món del llibre i una autèntica enamorada de Barcelona". Marcé ha afegit que Schulz ha fet que la darrera edició de la Fira del Llibre de Guadalajara hagi estat la millor de totes, amb la contribució de Barcelona.
Marisol Schulz va néixer a Mèxic el 1957 i és filla de l'exili republicà espanyol. Es va formar a la Universitat Autònoma de Mèxic, on es va llicenciar en Història. Ha treballat a editorials com Plaza&Janés Mexic i a Grup Santillana, on va desenvolupar diferents responsabilitats a segells com Taurus i Alfaguara. Al llarg de la seva carrera ha estat editora d’autors com Mario Vargas Llosa, Arturo Pérez-Reverte, Carlos Fuentes, José Saramago i Homero Aridjis, entre d’altres.
El 2010 va ser comissionada per la Universitat de Guadalajara per fundar i dirigir la Fira del Llibre en Espanyol de Los Angeles. Des de l’1 d’abril de 2013, exerceix com a directora general de la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara (FIL).