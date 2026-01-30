La crisi a Rodalies va fer créixer un 4% els cotxes als accessos de Barcelona

L'oposició ha buscat les pessigolles a l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, pel seu paper durant la crisi de Rodalies de la setmana passada. Malgrat que ni la infraestructura ni el funcionament depenguin estrictament de l'Ajuntament, i menys encara del batlle, els grups polítics del consistori han forçat una compareixença per denunciar que el màxim representant de la capital del país podria haver estat més actiu durant una crisi que també travessava la ciutat, on convergeixen els grans equipaments ferroviaris. L'alcalde ha respost amb dialèctica, i el govern ha aportat un informe amb algunes dades interessants. Una d'aquestes informacions és que en els principals accessos a la ciutat, durant els dies de més problemes a Rodalies, el trànsit va augmentar al voltant del 4%.
Els increments més importants del pas de cotxes es van registrar a la Gran Via Sud, a l'avinguda Meridiana i a l'avinguda Diagonal. Els dies més destacats en aquest sentit van ser el dimecres 21 de gener (+4,42%), quan va esclatar la problemàtica ferroviària, i el dilluns 26 (4,07%), quan encara no s'havia resolt i regnaven els missatges equívocs. "S'observa en l’anàlisi de les diferents franges horàries l’eixamplament generalitzat de les hores punta tant al matí com a la tarda, amb increments de volum de trànsit importants abans de les 7 del matí, entre les 10 i les 17 hores i després de les 20 hores", conclou l'informe del consistori barceloní.
Per contra, aquest augment de trànsit no es va traduir en una gran entrada de vehicles sense etiqueta ambiental apropiada, mentre la Zona de Baixes Emissions (ZBE) havia suspès les seves restriccions. Les dades del document mostren com habitualment els vehicles no permesos que circulen per la ZBE són al voltant de l'1% i que tant en dies previs com durant la crisi ferroviària es va mantenir una proporció similar.
A banda, com ja s'havia anat explicant els darrers dies, també s'havia reforçat alguna línia puntual de bus urbà i s'havien desplegat informadors a punts com l'Estació de Sants, Fabra i Puig o Arc de Triomf.
Crítiques a un alcalde poc visible durant la crisi
Durant el cap de setmana, però, una polèmica foto de Collboni llegint tranquil·lament la revista Vogue pujada a Instagram -i després eliminada- va acabar d'encendre els ànims entre la majoria de l'oposició, que va sortir a criticar-lo obertament. Ara, en la rendició de comptes de l'activitat municipal durant el col·lapse de Rodalies, el govern del PSC ha recordat que es va establir un un comitè de crisi liderat per l'alcalde i que es va reunir dimecres 21, dilluns 26, dimarts 27 i dimecres 28. A més, els dies que no tenien trobada presencial també hauria estat "permanentment actiu" i pendent dels reforços necessaris.
Ara bé, aquest buit de compareixença pública de l'alcalde socialista li ha comportat haver d'aguantar retrets, com els que li ha dirigit Jordi Martí Galbis, de Junts, que l'ha acusat de no assenyalar el problema ferroviari "per no incomodar el PSC i el PSOE". Fins i tot BComú, que inicialment no havia fet sang amb l'episodi de la Vogue i el paper de l'alcalde, ha denunciat "la desaparició" del batlle durant l'episodi a Rodalies. En la seva resposta, Collboni ha sostingut que aquesta mateixa setmana va demanar que es depuressin responsabilitats a Adif i Renfe -si bé va dir que això s'hauria de produir en el futur- i ha rematat: "Vaig dir que el caos era inassumible per la ciutadania".