Collboni respon a la polèmica de la foto de la Vogue durant la crisi de Rodalies: «Un error de l'equip de comunicació»

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha sortit al pas d'un d'aquells detalls de la comunicació política que s'acaben embolicant. Després que durant el cap de setmana, en plena crisi per
la manca de circulació de Rodalies, l'alcalde socialista compartís una imatge al seu Instragram en què se'l veia fullejar un exemplar de la revista Vogue que tenia la capital catalana com a protagonista, les crítiques dels seus companys de consistori es van encadenar. Poc després es va esborrar la publicació. Aquest matí, en una compareixença davant dels mitjans per explicar el reforç del tram central de l'autobús H12 i valorar la situació ferroviària, Collboni li ha tret pes a la polèmica alhora que l'ha catalogat d'error comunicatiu: "Si algú s'equivoca un cap de setmana penjant una cosa que no toca, fer d'això un tema em sembla que està fora de lloc. Va ser un error de l'equip de comunicació i em sembla que no té més importància".
Així responia al fet que el líder de
Junts a l'Ajuntament, Jordi Martí Galbis, el critiqués a les xarxes socials per la fotografia i per la manca de compareixences polítiques durant l'enrenou de Rodalies. En el mateix sentit, els representants d'ERC, el PP i Vox van sumar-se a les crítiques per l'absència pública de Collboni durant els moments de complicacions ferroviàries.
Jaume Collboni fullejant la revista Vogue / Instagram
També sobre aquest fet, en unes declaracions recollides per
betevé, el cap de l'executiu de Barcelona ha replicat: "Nosaltres no estàvem concentrar a comentar la jugada, sinó a resoldre la situació de la mobilitat a la ciutat".
Igualment, ha qualificat "d'inadmissible" la situació a Rodalies
"des del punt de vista dels usuaris" i ha avisat que no es pot "tornar a repetir mai més en el futur". Així ho ha dit en una atenció a mitjans aquest dilluns en la qual també ha reclamat que el servei torni a funcionar "plenament" i "el més ràpid possible" i ha indicat que s'haurien de "depurar" responsabilitats a Adif o Renfe. Depurar responsabilitats a Renfe i Adif
El batlle ha fet valdre que a Barcelona s'ha garantit la mobilitat en bus o en metro aquests dies de la crisi de Rodalies absorbint un increment de la demanda fruit de l'aturada als trens. Per això, ha subratllat que a la ciutat s'ha garantit "plenament" aquesta mobilitat.