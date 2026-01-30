ANC i Consell lamenten que la manifestació dels usuaris de Rodalies «exclou la independència»

"Si s'exclou la independència, no és una unitat plena". Amb aquestes declaracions han contraposat l'Assemblea Nacional Catalana i el Consell de la República la seva manifestació del 7 de febrer amb la que han convocat les plataformes d'usuaris de Rodalies. Els presidents de les respectives entitats, Lluís Llach i Jordi Domingo, han expressat el seu malestar pel fet que s'hagi convocat aquesta segona mobilització el mateix dia que la primera amb tan sols cinc hores de diferència. "Ens sembla incomprensible, perquè ben planificades es podrien retroalimentar", han coincidit. És per aquest motiu que l'ANC i el Consell mantenen la mà estesa a les plataformes i entitats convocants de l'altra marxa, tot i que adverteixen que no desconvocaran la seva sota l'argument que va ser la primera que es va convocar.
Les entitats independentistes neguen que hi hagi hagut vetos per cap de les parts, però han retret que la mobilització de la tarda no incorpori la reivindicació independentista. "Quan s'exclou la independència, passa que el PSC, PP i Vox s'hi adhereixen, i això sí que és un problema", ha sentenciat Domingo. Els organitzadors de la mobilització d'usuaris de Rodalies han advertit que ni el PP -com a responsables de la desinversió de l'Estat en la xarxa ferroviària- ni Vox són benvinguts a la convocatòria malgrat que hi vulguin assistir. Llach ha reiterat que no els molesta que es faci una mobilització alternativa, però que només demanaven que no coincidís el mateix dia que la de l'ANC i el Consell, convocada quatre dies abans. El president de l'ANC ha explicat que van convidar les plataformes d'usuaris a la seva marxa i que tinguessin paraula a l'acte final, però que no van acceptar.
Malgrat que es manté la porta oberta al diàleg, sembla que el 7 de febrer hi haurà dues manifestacions. La diferència entre les dues? Domingo ha assegurat que la mobilització dels usuaris expressa el "malestar" pels efectes del problema, mentre que la que convoca el Consell i l'ANC tracta "el debat de fons" -la dependència de l'Estat- i la seva solució -la independència-. En tot cas, Llach també ha dit que després del 7 de febrer treballarà per solucionar les discrepàncies amb els altres convocants. "Hi ha molta feina per fer i molt poc temps per discutir", ha dit el president de l'ANC, que sí que ha admès desavinences amb altres entitats independentistes des de l'inici de la nova legislatura catalana, posant com a exemple el Pacte Nacional per la Llengua.
Rodalies com a símptoma de la crisi als serveis públics
Llach i Domingo han constat que l'accident de Gelida és fruit de l'"infrafinançament" i el "maltractament" de l'Estat cap a Catalunya, independentment del color del govern espanyol. "La desinversió premeditada provoca estralls a tots els serveis públics", ha apuntat el president de l'ANC, enumerant altres àmbits com la resta d'infraestructures, la sanitat, l'educació, l'habitatge o la precarietat salarial. Les entitats independentistes també asseguren que el control de Rodalies, en referència al traspàs del servei, només es quedarà en una "promesa". "La gran majoria dels catalans sap que la causa de l'empobriment és dependre de l'Estat, i que sense la independència no tindrem ni recursos ni dret a decidir", ha sentenciat Llach.
Domingo ha afegit que els economistes de les entitats independentistes han xifrat el dèficit fiscal en 25.600 milions d'euros amb dades del 2024, una xifra superior a l'última estimació del Govern, amb ERC a Palau, quan es va xifrar en 22.000 milions d'euros amb dades del 2021. El president del Consell ha aportat aquesta dada per criticar la inversió de 1.700 milions d'euros promesa pel govern espanyol després de la crisi ferroviària de les últimes setmanes. "Sense dèficit fiscal, Catalunya recaptaria aquests diners en només 24 dies", ha dit Domingo. L'ANC i el Consell diuen "prou" a la desinversió constant de l'Estat i demanen que tots els partits i entitats independentistes tornin al "carril central": "Apartar-se de pactes de renúncies que blanquegen els partits del 155 i tornar al camí de la independència".
Òmnium i els partits independentistes participaran en les dues manifestacions
La manifestació de l'ANC i el Consell de la República arrancarà el 7 de febrer a les 12 hores des del monument de Rafael Casanova. A partir de llavors iniciarà un recorregut que travessarà la plaça d'Urquinaona i la plaça de l'Àngel per finalitzar a la plaça de Sant Jaume, on es produirà l'acte polític i els parlaments finals. La mobilització només la convoquen les dues entitats independentistes, però comptarà amb la participació d'altres organitzacions sobiranistes i també de representants de Junts, ERC i la CUP. Òmnium s'ha adherit a la mobilització dels usuaris de Rodalies -com també han fet altres espais sobiranistes com la Intersindical o el Ciemen- però, en una carta enviada als socis, els anima a participar en totes dues manifestacions.