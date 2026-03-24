Claudi Alsina, l'art de seduir a través de les matemàtiques

El 19 de novembre passat moria Claudi Alsina Català (1952-2025), un dels grans educadors del país i que va treballar de valent per fer de les ciències matemàtiques una matèria atractiva. Aquest dimarts, la Universitat de Barcelona (UB) li ha fet un homenatge en un acte al paranimf presidit pel rector Joan Guàrdia. El record ha servit també per presentar el llibre que ja no va poder veure sortir d’impremta, però que el defineix molt bé: Memòries d’un enamorat de les matemàtiques.
El paranimf ha acollit un acte molt coral, amb intervencions del seu editor, Santi Sobrequés (Base), amb una taula rodona conduïda pel diputat Toni Castellà, la dona d’Alsina, Carme Burgués, també matemàtica, l’exconseller Andreu Mas-Colell, l’arquitecte director de la Sagrada Família, Jordi Faulí, i la rectora de la UOC, Àngels Fitó. Burgués ha destacat el seu caràcter creatiu i el seu sentit de l’humor, així com la perspicàcia per esperonar els altres destacant sempre el vessant que considerava positiu de cadascú. Ha recordat la definició que el seu marit feia d'una vida en parella: "Són dues persones que intenten ballar un duet i fer de solistes alhora".
La rectora de la Universitat Oberta de Catalunya, Àngels Fitó, ha destacat l’aposta d’Alsina pel coneixement en xarxa, amb una idea de la universitat entesa com una comunitat de coneixement en conversa permanent. Fitó ha dit que Alsina furgava en la idea de què significava aprendre en l’era de la IA. La combinació d’ambició pedagògica i recurs a les tecnologies va ser excel·lent.
L’exconseller Mas-Colell ha subratllat el coneixement que Claudi Alsina tenia de les universitats -va impartir classes en moltes d’elles- i la facilitat per tractar tots els actors de la vida acadèmica. No perdia mai els estreps, tot i que ha aclarit que se li notava quan estava enfadat. Alsina va ser director geenral d’Universitats en el darrer Govern Pujol. Avui, l’expresident Pujol es trobava entre el públic.
El matemàtic Anton Aubanell ha fet una glossa brillant d’Alsina, que ha explicat com un home de cultura humanista, difícil d’encasillar, amb capacitat per vincular les ciències exactes a l’experiència vital, a l’observació, a viatjar, a escriure més de 400 articles. Aubanell ha destacat el seu paper en la consolidació dels alts estudis universitaris, sent un dels fundadors de la UOC.
Les seves memòries, perfilades per Aubanell, mostren aquest vessant de coneixements i sensibilitats culturals, que Alsina detalla en el llibre i que el seu autoretrat deixa ben clar al definir-se com a “català, gracienc, barceloní, pescallunes, bo, afable, estimat, familiar, fidel, seriós, agnòstic, antifranquista, nacionalista, catalanista, convergent, estudiós…”.
El 2024, se li va concedir la Creu de Sant Jordi. L’exconsellera d’Exteriors i regidora a Barcelona Victòria Alsina, filla del matemàtic, ha presentat la Fundació Alsina Burgués, que vol seguir el seu llegat de compromís amb el país, la ciència i l'educació, i sempre amb un afany pedagògic que no descuidava mai l'humor. "Educar és un acte d'amor i un exercici de seducció", ha citat Victòria Alsina citant unes paraules del seu pare.