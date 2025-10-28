Dard d'Aragó al MNAC per les pintures de Sixena: «Si fos patrimoni català se l'haurien estimat més»

Nou capítol al serial Sixena. El govern de l'Aragó acusa el MNAC d'haver actuat amb "deixadesa" i "manca de diligència" en la cura de les pintures murals de Sixena i defensa que és "més segur" instal·lar-les al monestir que no pas mantindre-les a Barcelona. Si fos patrimoni català se l'haurien estimat més, però és dels aragonesos", ha afirmat el director general de Cultura d'Aragó, Pedro Olloqui.
A banda, Aragó planteja el desmuntatge del conjunt en 72 fragments per garantir les màximes condicions de seguretat de l'operació i reitera al MNAC la petició perquè comenci els treballs de desmuntatge, embalatge i trasllat en compliment de la sentència.
Informes favorables al trasllat
Els resultats preliminars dels informes fets per tècnics aragonesos assenyalen una "falta de manteniment", afectacions "directes" per humitats en alguns fragments i l'existència de brutícia --com ara burilles, insectes o runa-- entre bastidors, dins les estructures de suport de les pintures. "La conservació de les pintures no ha tingut els estàndards necessaris i desitjables.
Els dos informes presentats aquest dimarts pels conservadors i restauradors aragonesos es traslladaran ara al jutjat d'Osca que va ordenar el retorn de les pintures. L'anàlisi a partir de la visita que els tècnics van fer al MNAC a finals de juliol conclou que l'estat de les pintures és "estable" i que això permet traslladar-les "sense riscos extraordinaris". "No hi ha una patologia generalitzada que n'impedeixi el trasllat", ha defensat Olloqui.
Aragó amenaça amb noves denúncies
El govern d'Aragó ha defensat que els informes s'han realitzat de forma "brillant" per tècnics aragonesos "de màxim nivell nacional i internacional". Olloqui ha manifestat que l'anàlisi desmunta el relat "interessat, idealitzat i mitificat" de la conservació de les pintures de Sixena al MNAC i ha obert la porta a futures accions de denúncia.
"Les filtracions d'aigua són fruit de condicions inestables de les instal·lacions del MNAC i ni les filtracions ni les reparacions que s'hi van fer no van ser confirmades ni informades per la direcció del MNAC ni per les institucions catalanes. És un fet gravíssim i que ha de ser denunciat. Ho abordarem en el futur si fos necessari", ha advertit el director general de Cultura.
Resposta del MNAC
El museu català ha presentat un nou escrit davant el Jutjat de primera instància i instrucció 2 d'Osca en què reitera que no existeixen humitats ni filtracions a la sala on es conserven les pintures murals procedents del Monestir de Vilanova de Sixena. Per això, esgrimeix que no hi ha les "raons d’urgència" al·legades per l'Aragó.
Alhora, subratlla que des que els frescos es troben a les seves instal·lacions han estat conservades seguint "alts estàndards museístics" i amb tot el rigor exigible, sense que fins ara s’hagi plantejat cap objecció per part del govern aragonès, i recorda que si continuen existint és precisament per la cura que n'ha tingut el MNAC. Alhora, en el text s'assegura que no existeix un microclima diferenciat en l’estructura interna que sosté les pintures.
El text presentat per l'equipament català inclou diversos informes tècnics elaborats per personal altament qualificat i procedent de diferents àrees de coneixement del museu que desmenteixen les afirmacions de la part aragonesa. Finalment, el MNAC torna a reiterar la seva "ferma, expressa i inequívoca voluntat d’acatament" de la sentència dictada el 4 de juliol de 2016, que obliga el museu a restituir les pintures murals a la Sala Capitular del Monestir de Sixena.