Només 50 persones es concentren al MNAC pel trasllat de les obres de Sixena a l’Aragó

Una cinquantena de persones s'han concentrat aquest dissabte a les portes del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) per reclamar el retorn de les pintures murals al Monestir de Santa Maria de Sixena. Convocats per la plataforma Sixena Sí els manifestants han mostrat una pancarta que acusa el museu barceloní de ser una "presó del patrimoni".
El portaveu de l'organització, Juan Yzuel, ha exigit complir la sentència del Suprem. "Som un poble de 400 habitants i intentem que el nostre patrimoni torni on va ser concebut", ha afirmat en declaracions als mitjans. "La pintura és la pell dels monuments romànics i si les traiem, els traiem la vida", ha afegit. Els concentrats presents en l'acte també han llegit un manifest signat per prop d'una trentena d'organitzacions.
Durant el discurs de Yzuel s'ha insinuat que el MNAC té molts diners i que ha subornat tècnics internacionals de l’ICCROM (International Centre for Study of Preservation and Restoration of Cultural Property), una organització que vetlla pel patrimoni històric i artístic dels països que l'integren i ha enviat un informe al jutjat d'Osca alertant dels perills de l'operació.
La concentració també s'ha utilitzat per fer una crida al ciutadà perquè signin i donin suport al "Manifest de la Societat Aragonesa davant el MNAC". En l'escrit es fa referència a la necessitat de retornar les obres al seu origen i a remarcar que no es tracta d'un conflicte o interès polític.
Amb suport d'entitats anticatalanistes
Tot i que en el manifest s'asseguri de la no-presència d'interès polític, sí que hi ha consensos entre entitats que tenen un mateix discurs ideològic. El moviment favorable al trasllat de les obres de Sixena està impregnat d'entitats que promouen el secessionisme lingüístic al País Valencià i a les Illes Balears. Concretament, hi ha 26 entitats subscrites al manifest que obliga a complir la sentència judicial que ordena el retorn de les pintures murals del MNAC, entre aquestes hi ha a l'entitat valenciana Societat Lo Rat Penat i la mallorquina Sa Fundació Jaume III, dues obertament anticatalanistes.
Mentrestant, les tensions segueixen existint entre el MNAC i l'Aragó pel trasllat de les obres. La lluita a través dels jutjats persisteix i el darrer pas el va fer el MNAC presentat un escrit en contra de la sentència judicial on s'aporten informes de prestigiosos experts internacionals, els quals des de Sixena Sí assenyalen que han estat pagats.