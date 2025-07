Descobreixen sense voler una pintura inèdita de Lola Anglada

La Diputació de Barcelona ha donat a conèixer aquest dijous una pintura inèdita de l'artista Lola Anglada (Barcelona, 1892 – Tiana 1984), descoberta l'any 2021 al seu fons historicoartístic durant una intervenció de conservació. En concret, la troballa es va produir en el moment de revisar i tornar a emmarcar l'obra Noies a la vinya, prèvia a la seva cessió al Vinseum.

Aquesta nova peça, que no havia estat mai catalogada ni titulada per l'artista – però a qui ha estat atribuïda després d'un rigorós estudi tècnic i estilístic – mostra una dona amb cabells negres, vestida amb un llarg vestit lila i davantal blanc, sostenint diverses llimones. A partir d'aquest criteri descriptiu ha rebut el nom Dona amb llimones.

La troballa es va fer quatre anys enrere, en el moment que s'estava revisant el quadre Noies a la vinya, abans de cedir-lo al Museu de les Cultures del Vi de Catalunya, on s'exposa actualment. En retirar la tela del vestidor, es va identificar amagada al revers una segona pintura que mostrava una dona. L'escena transcorre en un pati enjardinat amb llimoneres, flors rosades i testos blaus.

Estil, temàtica i paleta cromàtica clarament vinculats a Lola Anglada

Malgrat no estar signada ni finalitzada del tot, l'obra destacava per un estil, temàtica i paleta cromàtica clarament vinculats a Lola Anglada. La nova peça – batejada amb el nom Dona amb llimones, va passar també per un procés de confirmació de l'autoria, a partir de dos estudis: un d'estilístic i un d'analític. En aquest sentit, es va incloure l'anàlisi de materials i pigments, comparant-los amb els de l'obra 'Mare i nena a la vinya'.

Tots dos estudis van concloure que es podia atribuir la troballa a Anglada, certificant la pintura com a original de l'artista barcelonina. Pel que fa a l'any de l'autoria de l'obra, l'etiqueta enganxada al bastidor és del 1918 i correspon a l'exposició en la qual es va presentar l'obra Noies a la vinya. Això situa la creació en aquell mateix any o bé en una data anterior molt propera.

Detall de la pintura inèdita de Lola Anglada

ACN / Eli Don

Núria Fernández, responsable de la gestió del fons historicoartístic de la Diputació de Barcelona, ha assegurat durant la presentació de l'obra que es tracta d'una troballa "sorprenent" que no acostuma a passar. "Estem molt contents perquè és un fet excepcional", ha subratllat. Fernández també ha recordat que Anglada va ser una artista "molt important i reconeguda". "Tenia uns ideals molt arrelats a la terra i va tocar tots els camps fins al final de la seva producció artística, que és molt gran", ha afegit.

Pel que fa a la conservadora i restauradora del Laboratori de l'Oficina de Patrimoni cultural de la Diputació de Barcelona, Rosa Maria Gasol, ha posat en relleu el fet que l'obra no estigués en una mateixa tela. "A vegades hi ha sorpreses, però solen ser obres pintades sobre de les altres, en aquest cas era un quadre que estava tapat pel motiu que sigui, i que tampoc estava acabat del tot", ha detallat. També considera que no volia que fos destruït ni repintat, perquè sinó "ja ho hauria fet".

El llegat de Lola Anglada

Lola Anglada, figura clau de l'art i la il·lustració catalana del segle XX, va cedir el seu fons artístic a la Diputació de Barcelona, que avui conserva més de 2.900 obres de l'artista entre dibuixos, pintures i llibres il·lustrats. Aquest patrimoni és objecte constant de treballs de documentació, conservació i difusió.

Algunes de les obres del fons han estat dipositades a museus de la Xarxa de Museus Locals per enriquir-ne els discursos expositius permanents. Amb aquest darrer descobriment es posa de manifest la importància del treball de conservació i recerca en els fons patrimonials així com la vigència i valor de l'obra d'Anglada.

Des de la seva creació el 2011, el Laboratori de conservació i restauració ha intervingut més de 300 peces del fons de la Xarxa de Museus Locals, en obres del fons historicoartístic de la Diputació i, més recentment, en documents de la Xarxa d'Arxius Municipals.