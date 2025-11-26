El Teatre del Liceu ha acollit la gala de Premis Ondas 2025 aquest dimecres al vespre, que ha rebut desenes de professionals de la cultura en una entrega carregada d'emoció i de records, projectes i reivindicacions al sector de la comunicació. En aquesta edició han estat presentades 542 candidatures procedents de 18 països de tot el món. Els jurats nacionals i internacionals, constituïts per 28 professionals de ràdio, televisió, publicitat i música.
En la 72a edició, aquests reconeixements impulsats per PRISA a través de Ràdio Barcelona de la Cadena SER tornen a destacar el talent, l'excel·lència i la trajectòria professional de les persones i projectes més rellevants del panorama cultural de l'Estat.
Pel que fa als Premis Ondas nacionals de ràdio, Versió RAC1 ha estat reconegut com a millor programa, Cafè d’idees de Ràdio 4 com a millor espai de proximitat i els programes especials dedicats a l’apagada del 28 d’abril han obtingut el premi a la millor programació especial.
Gemma Nierga del programa Cafè d'Idees, el magazín d'actualitat de Ràdio 4, ha recollit el premi amb il·lusió i emoció. "Ens aixequem cada matí amb una rialla d'orella a orella", explica. També ha volgut dedicar un moment a la resta de periodistes que han d'afrontar la precarietat "Els qui recollim els premis avui som nosaltres i el meu somni és que demà els premis siguin per a nois i noies que es diguin Salma o Mohamed i que, en aquest país, hàgim sabut donar-los l'oportunitat que es mereixen", ha declarat.
Alhora, també ha fet referència al llenguatge modern dels joves amb un toc irònic. "Quan les meves filles van saber que em donaven l'Ondas em van dir: 'Mama, tio, bro, tens molta aura", ha explicat. Aquest comentari ha despertat simpatia i somriures entre el públic assistent, que s'ha emocionat també amb el seu discurs reivindicatiu i inclusiu.
Toni Clapés, Isaías Lafuente, Mònica Terribas i el Gran Wyoming entre els premiats
Toni Clapés ha rebut el premi per Versió RAC 1 un programa que s'ha convertit en un referent indiscutible de les tardes a Catalunya i que portar 20 anys ininterromputs canviant els codis tradicionals de la ràdio.
La distinció a la millor idea radiofònica ha estat per a Un libro una hora de la Cadena SER, mentre que Isaías Lafuente ha rebut el guardó a la trajectòria professional i el premi al millor podcast ha estat per Se llamaba como yo, una producció de "De eso no se habla" i EITB Media. En l’àmbit de la publicitat radiofònica, la campanya La radio lo hace todo inolvidable, de Pingüino Torreblanca per a l’AERC, ha estat seleccionada com a millor campanya, i MONO Madrid ha estat reconeguda com a millor agència.
Entre els premis nacionals de televisió, el millor programa d’entreteniment ha estat Página Dos (La 2 de RTVE) i el premi a l’actualitat o cobertura especial ha recaigut en l’especial informatiu sobre la mort, funeral i Cónclave posterior al Papa Francesc, elaborat per RTVE. El campo es nuestro (Aragón TV) ha estat distingit com a millor contingut de proximitat.
Els premis als millors comunicadors han estat per a El Gran Wyoming (LaSexta) i Alejandra Herranz (RTVE). El millor documental o sèrie documental ha estat El minuto heroico: yo también dejé el Opus Dei (HBO Max), dirigida per Mònica Terribas. En ficció, Celeste de Movistar Plus+ ha estat triada com a millor sèrie de comèdia, mentre que el premi a millor drama ha estat ex aequo per Querer (Movistar Plus+) i Pubertat (HBO Max i 3Cat). El guardó a millor intèrpret masculí en ficció ha estat per a Secun de la Rosa per Superestar (Netflix), i el premi a millor interpretació femenina s’ha atorgat col·lectivament al repartiment de Furia (HBO Max): Carmen Machi, Candela Peña, Pilar Castro, Nathalie Poza, Ana Torrent, Cecilia Roth i Claudia Salas.
En la categoria nacional de música, Pastora Soler ha estat distingida amb el premi a la trajectòria; Valeria Castro i Guitarricadelafuente han compartit el guardó al fenomen musical de l’any; i els LOS40 Music Awards Santander 2024 han estat escollits com a millor espectacle, gira o festival. Finalment, el premi especial de l’organització ha reconegut Paco Lobatón per la seva extensa trajectòria televisiva, tant al capdavant de telediaris com per la seva tasca com a presentador de Quién sabe dónde, programa des del qual va impulsar un projecte d’utilitat social que ha mantingut al llarg dels anys.