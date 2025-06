El CoNCA reclama polítiques per millorar les condicions laborals dels treballadors del sector cultural

El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) ha reclamat polítiques que millorin les condicions laborals dels treballadors del sector cultural. L'ens constata que hi ha precarietat en forma de desigualtats de gènere, baixa sindicació, falta de formació adequada i uns ingressos que sovint no arriben al salari mínim interprofessional (SMI). El CoNCA ha lliurat aquest dilluns el seu "Informe anual sobre l'estat de la cultura i de les arts a Catalunya 2024" al president del Parlament, Josep Rull.

El document constata que l'any passat va millorar la facturació i l'assistència de públic i també que les institucions públiques han invertit fins a 1.458 milions d'euros al sector. Concretament, l'informe revela que la Generalitat va aportar el 33% d'aquests 1.458 milions, el 13% ha sortit de les diputacions i els consells comarcals i el 54% l'han posat els ajuntaments. Això suposa una despesa de 182 euros per habitant, el valor més alt registrat fins ara, segons el CoNCA.

Ara bé, l'informe també subratlla que una "part significativa" dels treballadors del sector tenen unes males condicions de feina. Ho destapa l'enquesta feta a més de 1.200 professionals que indica que només el 10% dels enquestats estan sindicats, que la seva feina té manca de reconeixement social i que tenen dificultats per accedir a una formació adequada. Quant a salaris, el 23% diu no arribar a l'SMI, que supera el 35% dels participants en l'enquesta. El 40% assegura que ha de combinar diverses feines per subsistir.

És per això que el plenari del CoNCA exigeix polítiques que millorin les condicions de feina dels treballadors del sector i avisa en un comunicat que "sense dignitat laboral no hi pot haver un sistema cultural just, inclusiu ni transformador". També alerta que la representació i la diversitat són necessàries perquè la cultura reflecteixi la pluralitat de la societat catalana.