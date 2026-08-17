El Festival Jordi Savall tanca una sisena edició «d'èxit» amb 12.000 assistents

El Festival Jordi Savall ha tancat aquest cap de setmana la sisena edició amb prop de 12.000 assistents i una ocupació superior al 95%. El certamen, celebrat durant set dies a Santes Creus, Montblanc, Valls i Alcover, ha programat concerts, noves produccions i estrenes sota el lema "Enllà de l’eclipsi". \r\n\r\n“Em fa molt feliç que el Festival sigui també un motor capaç de generar propostes artístiques, idees i pensament; que sigui un espai de creació”, afirma el director del Festival, Martí Sancliment Solé. La cloenda ha reunit 1.200 persones a Santes Creus en el concert més gran celebrat mai al monestir, amb més de cinquanta músics de Le Concert des Nations, dirigits per Jordi Savall, que han interpretat les simfonies Escocesa i Italiana de Felix Mendelssohn.\r\n\r\nEl festival també ha impulsat projectes de nova creació i iniciatives socials i educatives, amb prop de 200 infants i joves participants. Entre les propostes d’aquesta edició hi ha hagut Dones d’Orient, l’homenatge a Copèrnic d’Hespèrion XXI i Lumen tenebrae, del compositor Bernat Vivancos.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nCultura\r\n\r\nCRÒNICA\r\n\r\nLa memòria d'un Jaume I polifacètic inaugura la Universitat Catalana d'Estiu Bernat Castanyer Colomer\r\n\r\n