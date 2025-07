El MNAC manté l'esperança que el jutjat valori «la incapacitat tècnica» d'executar la sentència

El Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) manté "l'esperança" que el jutjat valori "la incapacitat tècnica" d'executar la sentència dels murals romànics del Monestir de Vilanova de Sixena. El museu encara no ha rebut l'execució forçosa de la sentència, i quan ho faci, presentarà un escrit d'oposició que serà l'última bala.

El director de l'equipament, Pepe Serra, ha explicat en profunditat tots els detalls del cas des que va esclatar. El museu va presentar un primer escrit argumentant aquesta situació i que està preparant un escrit d'oposició que podrà enviar quan rebi la petició d'execució forçosa. En aquest, es reitera la posició inicial amb "nous informes i estudis" que subratllen la "impossibilitat" d'executar la sentència sense "un risc molt gran de danys irreparables".

Si bé Serra ha deixat clar que desconeixen quan pot arribar aquesta execució forçosa, ha admès que ja estan treballant en una resposta "científicament avalada" que demostra que complir amb la retirada i el trasllat de les obres implica exposar-les a "grans danys que no es podran reparar".

Èmfasi en els criteris tècnics

Serra ha refermat que la postura del MNAC sempre ha anat lligada a criteris tècnics. "Des del principi del litigi sempre s'ha dit que complir la sentència implica sotmetre les obres a un gran risc de danys irreparables", ha subratllat.

De fet, ha assenyalat que les peces en qüestió són "vestigis materials" d'una obra que es va calcinar i que, precisament per aquest motiu són "artefactes molt fràgils". "És un cas absolutament singular, sensible al moviment i amb un enorme potencial de reactivitat química", ha dit. De fet, el director ha recordat que un dels informes ha estudiat aquesta darrera particularitat, la qual podria afavorir la formació de cristalls.

En restauració moderna no es treballa sobre el que es pot o no es pot, sinó en pronòstics de risc, decisions sobre un bé que s'ha de protegir, així com les decisions s'han de prendre", ha afirmat el director, "en aquest cas fer-ho implica assumir un risc de danys molt grans". Finalment, Serra ha deixat clar que una altra de les prioritats és garantir-ne el futur perquè sigui un "llegat" per a les generacions posteriors.