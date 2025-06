Els arquitectes catalans demanen que les obres de Sixena es quedin al MNAC

Clam dels arquitectes catalans contra el retorn de les obres de Sixena. L'Agrupació d'Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic (AADIPA) ha demanat que les pintures es quedin al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) per criteris "exclusivament tècnics".

Cal recordar que aquesta entitat forma part del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya i està especialitzada en la conservació del patrimoni històric i artístic. En un comunicat publicat aquest dilluns, l'AADIPA considera que les obres que es troben al MNAC són "extremadament fràgils" i que no es poden traslladar si el que es vol és garantir la "preservació del patrimoni comú".

El grup d'arquitectes catalans creu que un trasllat al Monestir de Vilanova de Sixena, tal com ordena l'última sentència del Tribunal Suprem, pot generar "danys irreversibles" a les obres. És per aquest motiu que demanen al Ministeri de Cultura, la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona -administracions que controlen el patronat del MNAC- que defensi l'aturada del trasllat en tribunals i institucions internacionals.

Entre alguns dels problemes, l'entitat explica que els frescos pateixen una gran fragilitat estructural. Alguns informes apunten que entre el 50% i el 70% de la superfície conservada ja ha estat objecte de reintegració. "El trasllat podria provocar un col·lapse material de les obres, ja que els pigments i els suports es troben greument afectats", expliquen en el comunicat.

Oferta a l'Aragó per evitar el trasllat de les obres de Sixena

Per altra banda, l'AADIPA també presenta una oferta a l'Aragó perquè eviti el retorn de les obres a Sixena. El grup d'arquitectes catalans alerta dels perills al monestir i proposa fer una reproducció fidel i contextualitzada d'aquestes pintures murals al mateix espai religiós de Vilanova de Sixena.

I és que, segons l'entitat, també hi ha "incertesa" per les condicions en què es troba la sala capitular del monestir de Santa Maria de Sixena. "Per ara no disposa de garanties tècniques que n'assegurin unes condicions climàtiques, d'il·luminació i estructurals estables", expliquen els arquitectes, que fan referència a la presència de bacteris, humitats o sals que farien perillar les pintures.

Els arquitectes del col·legi català reclamen al govern de l'Aragó una sèrie d'acords que prioritzin la protecció del patrimoni, mentre que demanen que la societat civil i el món cultural i científic faci el mateix. "Seria una pèrdua irreparable d'una obra mestra del patrimoni comú", apunta l'entitat, en cas que les pintures es malmetessin durant el trasllat a Sixena.

És per tot això que s planteja aquesta reproducció fidel de les pintures al monestir de Vilanova de Sixena. Els arquitectes catalans apunten que les tècniques actuals a nivell digital i d'impremta mural permeten la creació de rèpliques d'alta qualitat i amb rigor científic: "Aquesta opció, utilitzada arreu del món en patrimoni d’alta sensibilitat, permetria retornar al monestir la càrrega simbòlica i narrativa sense posar en risc l’obra original".