Els tècnics de l'Aragó denuncien que les pintures de Sixena dipositades al MNAC tenen «humitats»

Més llenya al foc. Els tècnics de l'Aragó que van inspeccionar el conjunt mural de Sixena dipositat al MNAC han detectat "humitats" a les pintures, segons ha explicat en roda de premsa Pedro Olloqui, director general de Cultura del govern aragonès, que ha considerat que aquest fet "augmenta la urgència del trasllat". Olloqui ha criticat la "voluntat d'entorpiment" del MNAC amb l'argument de la dificultat del moviment quan "això, que és més greu, no es té en compte".
El director general de Cultura del govern aragonès ha explicat que les humitats s'han detectat a la part posterior de les pintures, a través de "l'aixecament fotogràfic exhaustiu" que els tècnics aragonesos van fer al MNAC a finals de juliol. "És un element de preocupació que tenim respecte de les tasques de conservació i manteniment que fa el MNAC", ha assegurat Olloqui, que ha posat de manifest que "una qüestió són les declaracions i l'altra les tasques".
També ha lamentat la "voluntat d'entorpiment" dels "drets culturals dels aragonesos" pel fet que el MNAC situa el debat en la "dificultat" del trasllat quan la qüestió de les suposades humitats és "més greu". "Hi ha una afecció física sobre els llenços a la part del darrere per les humitats, i això que és més greu no es té en compte, però sí es diu que les pintures no es poden traslladar a uns centenars de quilòmetres. L'argument es desmunta", ha opinat Olloqui.
Reacció del MNAC
El MNAC ha titllat de "falses" les declaracions i ha atribuït les taques a les "vicissituds" del conjunt pictòric al llarg del temps. "Són l'evidència del seu alt grau de degradació i de la seva extrema fragilitat, fet que desaconsella absolutament el seu moviment", ha afegit el museu català.
Segons els responsables del museu català, "no existeixen humitats de cap tipus a la sala 16 que acull les pintures de Sixena, un espai aïllat amb unes condicions estables certificades".
Finalment, els tècnics del museu català recorden que els informes "independents" que han presentat, com ara el del Centre Internacional d'Estudis per la Conservació i la Restauració de Béns Culturals (ICCROM), "màxim organisme internacional" en preservació de béns culturals, "certifiquen que l’entorn i les condicions actuals de les pintures garanteixen la seva estabilitat".