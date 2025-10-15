És oficial: Amaia Montero torna a La Oreja de Van Gogh

Després de dies de mesos de rumors i especulacions, ja és oficial. Amaia Montero tornarà a ser la cantant de La Oreja de Van Gogh 17 anys després d'haver sortit de la banda, i un any després que Leire Martínez anunciés que deixava de ser la vocalista. Així ho ha anunciat el grup a través d'un comunicat en què asseguren que l'emoció que senten "no es pot explicar en paraules". També han anunciat que la banda deixarà de comptar amb el suport del guitarrista Pablo Benegas, que ha decidit fer un pas al costat i explorar nous reptes professionals.
"De veritat està passant?", es pregunten els quatre integrants de La Oreja de Van Gogh. Aquest dimecres, la banda ha fet públic que fa un any que treballen des de San Sebastián per escriure nous temes i "recordant tots els anteriors". Tot i que el grup no detalla ni quan ni com tornarà a la música, expliquen que necessitaven anunciar "que sí": "Que estem aquí i que l'horitzó està replet de nits màgiques com aquelles en què la vostra passió i les nostres cançons es barrejaven en un encanteri inoblidable".
"Tornar junts al local d'assajos i sentir que tot segueix aquí, que el temps ens estava esperant on ho vam deixar. Tocar junts un altre cop, tancar els ulls per a escoltar millor i no poder aguantar un somriure", així descriuen el moment en què Álvaro, Haritz, Xabi, i ara també Amaia van tornar al seu "amagatall" per tornar a fer noves cançons. Ho han fet, però, sense Pablo Benegas al costat, qui asseguren que continuarà "formant part del grup" encara que "no pujarà als escenaris" amb ells. Expliquen que, després de trenta anys de carrera, el guitarrista "ha decidit parar i gaudir més del temps amb els seus, a més d'explorar nous reptes professionals". En tot cas, no dubten que la seva relació no acaba aquí: "Fins que tornem a trobar-nos, et desitgem tot el millor".
"Comencem una nova etapa"
La nova etapa de La Oreja de Van Gogh arriba un any després que Leire Martínez, qui havia assumit el paper de vocalista des del 2008, sortís de la banda. El grup va publicar un comunicat en què explicaven que ara se separaven els seus camins, però que havia sigut una decisió "dura" i "difícil".