Gaza, Ucraïna, migració i polarització política: els temes de l'exposició del World Press Photo 2025 al CCCB

Els conflictes a Gaza, Ucraïna, la crisi mediambiental, la migració i la polarització política són alguns dels temes protagonistes que construeixen l’exposició World Press Photo 2025 al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), any en què el premi compleix 70 anys. En declaracions a l’ACN, la fotògrafa palestina i guanyadora del World Press Photo de l’Any, Samar Abu Elouf, ha admès que el premi és un “somni”, però ha lamentat que es tracti d’una imatge “tan trista”. La seva fotografia, Mahmoud Ajjour, nou anys, mostra el retrat d’un nen que va resultar mutilat mentre fugia d’un atac israelià a Gaza.\r\n