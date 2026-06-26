Germà Capdevila, articulista a Nació, ha revalidat la presidència de l'Associació de Publicacions Periòdiques en Català (APPEC) amb el suport unànime de tota l’assemblea. En una trobada marcada per novetats com el catàleg de la Revisteca, l’augment de punts de venda a Bonpreu Esclat i Abacus i la incorporació del vídeo al Pòdcast de les Revistes, els membres de l’APPEC han apostat de nou per la continuïtat de Capdevila com a president.
Amb la revalida de Capdevila com a president de l'APPEC, la junta directiva es completa amb els noms de Antonio Medina (Abacus) a la vicepresidència i Montserrat Tudela (Auriga) com a secretària. Els vocals seran Mònica Estruch (Cavall Fort i El Tatano), Bernat Puigtobella (Núvol), Manuel Pérez (Entreacte) i Marina Quer (Time Out).
Al llarg de la sessió s'han exposat diverses actuacions de l'últim any destinades a donar suport als editors i potenciar les 259 capçaleres que formen part actualment de l’APPEC, "una mesura clau", tal com han destacat a través d'un comunicat, "en una època marcada pel fort impacte dels algoritmes i les tendències de les xarxes socials", les quals afecten directament al sector del periodisme i la comunicació del país.
El nou full de ruta de l'APPEC
Entre aquestes accions destaquen la posada en marxa d''APPEC Impulsa', un programa d'acompanyament estratègic inicial per a capçaleres de petit format; l'acord amb l'OJD per incrementar les dades d'audiència auditades i facilitar així l'accés a subvencions i el Segell Ecoedició destinat a les revistes compromeses amb la sostenibilitat i el medi ambient.