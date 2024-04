Jamileth Vargas, de Manresa: «Els mitjans tenen la responsabilitat social de crear opinió pública»

Colombiana i advocada defensora dels drets humans. La Jamileth Vargas va venir a Catalunya fa deu anys i des d'aleshores que treballa per crear una societat més igualitària i compromesa amb els drets de tots els col·lectius. "A Colòmbia treballava en una organització de víctimes de crims d'estat. A Catalunya he fet de la meva passió, part de la meva militància i feina", explica Vargas des de Manresa, una ciutat petita on trobes “tot el que necessites”.

La Jamileth Vargas és reivindicativa en essència, ho és en tots els moments del dia, també quan consumeix informació. "Els mitjans locals han de ser responsables, investigar i contrastar; anar més enllà de donar la notícia del dia, perquè la seva responsabilitat social és crear opinió pública”, afirma i conclou: "Sense ells, hi hauria molta desinformació i moltes més barreres en qüestions culturals i ètniques".

