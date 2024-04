Mar Serracanta, de Terrassa: «Els mitjans locals creen comunitat»

La primera vegada que la Mar Serracanta va xutar una pilota de futbol només tenia cinc anys. Ho va fer al camp de futbol Jabac de Terrassa i en un equip mixt per la falta de nenes que volguessin jugar-hi. Ara, amb vint-i-tres anys forma part de l'equip femení professional PIO de la Queens League, la famosa competició organitzada per Gerard Piqué. "Soc feliç perquè el futbol femení està creixent i ja hi ha suficients nenes per tenir equips femenins", explica amb un somriure orgullós.

La Mar és molt de Terrassa. "És com un poblet, ens coneixem tots", diu, i assegura que és gràcies als mitjans locals que es crea aquest tipus de comunitat, ajudant que les persones estiguin més connectades. "Els mitjans locals donen veu als terrassencs, fan que hi hagi nous referents i creixem com a societat", afirma la jugadora, i continua: "Estar informada del que passa al teu voltant és molt important, si no hi ha mitjans locals, no tenim informació de proximitat".

