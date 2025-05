Israel anuncia que prendrà el control total de Gaza

El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha anunciat aquest dilluns que les tropes del país prendran el control de "tota Gaza". A la vegada, ha reconegut que ha permès l'entrada d'ajuda humanitària a la Franja -després de més de dos mesos de bloqueig- per les pressions rebudes per part dels països aliats al seu govern, com els Estats Units.

"Per aconseguir això, ho hem de fer d'una manera que no siguem detinguts. L'últim que volem és que hi hagi errors que no permetin aconseguir l'objectiu principal, que és acabar amb Hamàs", ha assegurat. D'altra banda, ha destacat que els militars desplegats en aquest enclavament "estan fent una gran feina". Precisament, l'exèrcit israelita ha ordenat aquest dilluns l'evacuació de la Franja de Gaza perquè hi farà un "atac sense precedents".En aquest sentit, Netanyahu considera que "no s'ha d'arribar a una situació de fam" perquè això suposaria el trencament dels suports internacionals a Israel. Pel que fa a les insistències per reiniciar l'ajuda humanitària en aquesta zona, el mandatari ha dit que, durant les últimes setmanes, la pressió sobre Israel "s'acostava a una línia vermella".

Els ministres d'exteriors de 22 països, entre els quals hi ha Espanya i l'alta representant de la Unió Europea per a Assumptes Exteriors i Política de Seguretat i vicepresidenta de la Comissió Europea, Kaja Kallas, han rebutjat en una declaració conjunta el model de gestió de l'ajuda humanitària que Israel vol imposar a Gaza, el mateix dia que ha obert el bloqueig al territori després d'onze setmanes de no permetre l'entrada de material.

Al seu torn, els governs del Regne Unit, França i el Canadà han instat Netanyahu a aturar la "desproporcionada" ofensiva militar sobre la Franja de Gaza i a permetre l'entrada d'ajuda humanitària àmpliament i amenacen amb "mesures concretes" de resposta. En aquest sentit, els tres països han recordat que sempre han defensat el dret d'Israel a defensar els ciutadans enfront del terrorisme, però han reblat que aquesta escalada és "totalment desproporcionada".