Pedro Sánchez compara Israel amb Rússia: «No hauria de participar a Eurovisió»

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha afegit llenya al foc en la confrontació de l'Estat amb Eurovisió. En un acte sobre l'impacte econòmic de la cultura al territori espanyol, ha deixat ben clar que Israel no hauria de participar en el festival.

"Ningú es va endur les mans al cap quan es va iniciar fa tres anys la invasió de Rússia a Ucraïna i se li va exigir la sortida de competicions internacionals i també no participar com hem vist recentment a Eurovisió. Tampoc ho hauria de fer Israel", ha sentenciat Sánchez. "No ens podem permetre dobles vares de mesurar en el món de la cultura", ha afirmat.

Les declaracions del cap del govern espanyol arriben poques hores després que RTVE sol·licités a la Unió Europea de Radiofusió, encarregada de l'organització d'Eurovisió, una auditoria per analitzar el televot procedent del públic espanyol. Israel va quedar segona al festival, generant una forta polèmica per la seva remuntada provocada pels vots rebuts de manera telemàtica arreu del continent.

🔴 Sánchez se pronuncia sobre Eurovisión y dice que Israel no debería participar, al igual que tampoco lo hace Rusia: "No podemos permitir dobles estándares en la cultura. Desde aquí un abrazo al pueblo de Ucrania y al de Palestina" https://t.co/2p4Ar8UOjI pic.twitter.com/CQcCgv16ui — EL PAÍS (@el_pais) May 19, 2025

La corporació pública espanyola també va xocar de manera frontal amb la UER després que aquesta amenacés RTVE amb una multa en el cas que els comentaristes tornessin a fer cap referència al conflicte de Gaza. En aquest context, abans de l'actuació del país hebreu durant el concurs, Televisió Espanyola va mostrar un missatge en defensa de Palestina. "Davant els drets humans, el silenci no és una opció. Pau i justícia per a Palestina" va ser el que van mostrar en castellà i en anglès abans de donar pas a la realització d'Eurovisió.