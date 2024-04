Martí Padrisa, de Moià: «Com més a prop tenim la informació, més bé entenem la nostra comunitat»

Al cor del Moianès i envoltat de milers de formatges, hi trobem el Martí Padrisa. Enamorat del territori on ha crescut i dels seus productes, Padrisa comença en la gastronomia quan només té dotze anys. Ajudant en una cuina descobreix un món formatger en constant evolució, amb diferents textures, gustos i aromes. “Nosaltres treballem amb un fong negre, típic de la Garrotxa, que en alguns països està vist com un defecte, però que aquí el convertim en una virtut. És un formatge amb un aroma a terra negra, a molsa, a liquen, a bosc. Olor a Moianès”, explica en Martí, orgullós dels productes que ofereix la seva terra.

“És molt important saber què passa a la comarca i els voltants, perquè el nostre producte és molt territorial. Necessitem saber quina és l’actualitat, perquè com més sabem, millor funcionem”, raona Padrisa, que remarca la rellevància dels mitjans locals a l’hora d’ajudar al desenvolupament econòmic del territori. “Al Moianès ens uneix el sentiment pel territori, pel lloc on vivim i l’essència de poble, i això ho reflecteixen els nostres mitjans”.

