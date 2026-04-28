Jorge Azcón amenaça d'endur-se les obres de Sixena si el MNAC no les trasllada

Nova amenaça de l'Aragó pel cas Sixena. El candidat a la presidència del govern aragonès, Jorge Azcón, ha recordat que els tribunals faculten l'executiu autonòmic per executar la sentència que ordena la tornada de les pintures murals si no ho fa el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), i ha advertit que ho farà: "No dubtarem a portar-les amb els millors equips tècnics per aconseguir el retorn del nostre patrimoni". Així ho ha avançat Azcón aquest dimarts en el discurs d'investidura a les Corts d'Aragó, on ha reivindicat que "reunir al Monestir de Sixena tot el patrimoni que conforma el conjunt historicoartístic és, des de fa dècades, una aspiració legítima dels aragonesos". Davant d'això, ha lamentat el paper del ministre de Cultura, Ernest Urtasun, a qui ha acusat de prendre part "de manera clara" recolzant l'"ofensiva institucional catalana i independentista en el seu objectiu de dificultar el compliment de les sentències".\r\n