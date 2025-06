La cantant britànica Jessie J ha anunciat que pateix un càncer de mama en "etapa inicial". L'autora de cançons com Price Tag o Bang Bang ha explicat que se sotmetrà a una operació a finals del mes de juny. Abans, però, actuarà el 15 de juny al festival Summertime Ball de la Capital a l'estadi de Wembley.

Jessie J ha fet pública la notícia a través d'un vídeo a les xarxes socials. "Vull subratllar la frase etapa inicial, el càncer és terrible de qualsevol de les maneres, però m'aferro a la paraula inicial". La cantant ha explicat que s'ha fet diverses proves durant les darreres setmanes fins a confirmar el diagnòstic.

«Desapareixeré un temps després del Summertime Ball per operar-me i tornaré amb pits enormes i més música. 'Necessito una abraçada'», afegeix l'artista. "Ho comparteixo perquè en el passat m'ha anat molt bé rebre l'amor i el suport dels meus seguidors". "Em trenca el cor pensar que tanta gent arreu pateix coses similars o pitjors al que ara em passa a mi", conclou.

Jessie J de 37 anys, va començar la seva carrera com a compositora per a artistes com Miley Cyrus, amb qui va coescriure "Party in the U.S.A." . En la seva carrera en solitari, amb grans èxits com Domino o Bang bang, ha col·laborat amb figures destacades com Ariana Grande i Nicki Minaj. Aquest 2025 va publicar el senzill No Secrets, inspirat en experiències personals com la pèrdua d'un embaràs i la maternitat.