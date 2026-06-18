La Catedral de Barcelona rebrà un bombardeig de 100.000 poemes sobre la llibertat

El dissabte 20 de juny a dos quarts de nou de la nit, la Catedral de Barcelona serà bombardejada amb 100.000 poemes sobre la llibertat. Concretament, un helicòpter sobrevolarà els volts de la catedral i farà caure els milers d'escrits. Aquest esdeveniment, que duu el nom de Bombardeig de Poemes, és una intervenció pública internacional que ha creat el col·lectiu xilè Casagrande, que ja ha recorregut nou ciutats arreu del món.\r\n\r\nDe moment, aquest esdeveniment ja ha tingut lloc a Santiago de Xile, Dubrovnik, Guernica, Varsòvia, Berlín, Londres, Madrid i Rotterdam. Ara també inclourà Barcelona a la llista Asseguren que es tracta d'un acte de "ressignificació" de l'espai aeri, i més tenint en compte que la zona de la Catedral va patir diversos bombardeigs durant la Guerra Civil espanyola.\r\n