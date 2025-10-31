L'Aragó acusa el govern espanyol de prendre part en el conflicte de Sixena i ho qualifica d'«inacceptable»

El director general de Cultura de l'Aragó, Pedro Olloqui, ha acusat aquest divendres el govern espanyol de prendre part en el conflicte de Sixena i ho ha qualificat d'"inacceptable". Tot plegat després que el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, hagi carregat contra el qüestionament que ha fet el govern d'Aragó als tècnics del MNAC pel trasllat de les obres de Sixena:\r\n\r\n"Qualsevol crítica està completament fora de lloc", ha remarcat el ministre. Olloqui ha insistit que la responsabilitat de la "falta de diligència" de la conservació de les obres és de la direcció del museu, la qual no s'ha d'amagar darrere de "falsos relats" que col·loquen en primer lloc als tècnics de l'equipament català.\r\n