L’associació de conservadors catalans alerta dels riscos del trasllat de les pintures murals de Sixena

Conservadors Restauradors Associats de Catalunya (CRAC) ha expressat la seva “preocupació” pels “riscos” del trasllat de les pintures murals de Sixena que estan al Museu Nacional d’Arc de Catalunya (MNAC). En un comunicat, l’associació dona suport als arguments tècnics exposats pel museu en els últims dies, després que es fes pública una sentència del Tribunal Suprem que confirma que les pintures murals han de tornar a l’Aragó.

Els conservadors alerten que les pintures presenten “una fragilitat extrema deguda a l’alteració dels pigments i dels materials de suport, tal com han acreditat diversos estudis científics recents”. El CRAC afegeix que, a aquests “riscos”, també s’hi afegeix que “es desconeix el detall tècnic de la futura intervenció que s’hauria de dur a terme per reintegrar les pintures al seu emplaçament original”, així com “les condicions ambientals reals i estables que oferiria l’espai” destinat a acollir-les dins del monestir.