«Les vides» de Vasari, gran obra del Renaixement, ja es pot llegir en català

Les darreres dècades s’han fet un esforç ingent per traduir al català les grans obres de la cultura occidental. Arriba ara el torn de Les vides, de Giorgio Vasari, que ha publicat Proa, segell del Grup 62. Una obra ambiciosa, en tres volums i més de 3.000 pàgines, on Vasari (Arezzo, 1511-Florència, 1574) va aplegar la biografia de prop de dos-cents pintors, escultors i arquitectes del Renaixement.
Emili Rosales ha explicat la rellevància de l’obra, acompanyat del novel·lista Martí Domínguez Romero, que ha tingut cura de l’edició, la periodista Sílvia Colomé, especialista en la ciutat de Florència, i l’historiador de l’art Artur Ramon. Va ser Martí Domínguez Pérez, pare de Domínguez Romero, qui va fer la traducció i ara l’escriptor valencià ha editat el text i n’ha fet les notes.
Domínguez ha assenyalat que la traducció respecta la prosòdia de Vasari, d’un estil literari que el fa llegidor i atractiu per un públic que no estigui avesat al món de l’art. “Vasari és el primer sociòleg de l’art”, ha dit, perquè en les seves biografies dona detalls sobre la vida social i les vicissituds per les quals passen els artistes.
Colomé ha destacat que Les vides continua sent una obra vigent, útil per conèixer la Itàlia i l’Europa del segle XVI. Ha perfilat la figura de Vasari, arquitecte, pintor i escriptor, considerat el primer historiador de l’art i el primer periodista de la cultura, i home de la confiança i ideòleg artístic de Cosimo I, membre rellevant de la saga dels Mèdici que va governar Florència durant el Renaixement. La periodista ha explicat el vessant de Vasari com a gran tafaner i cronista d’una mena de premsa rosa de l’època, amb uns escrits que sovint començaven amb l’expressió “Diuen que…”.
Sílvia Colomé ha explicat que un dels racons que no es visiten gaire a Florència és precisament la casa de Vasari. Un espai que conserva una sala on l’artista va situar-hi els pintors i escultors que ell considerava imprescindibles, entre els quals hi ha Cimabue, Giotto, Miquel Àngel, Donatello, Brunelleschi… i ell mateix que, ves per on, ocupa l’espai més gran.
Artur Ramon s’ha referit a l’amplitud de vessants de la vida de Vasari, de qui ha dit que fou el primer historiador de l’art: “És una mena d’enciclopedista avant la lettre”, ha dit Ramon, per qui Vasari estableix el cànon de l’art renaixentista. L’historiador i antiquari s’ha preguntat perquè s’ha trigat tant a traduir i publicar aquest llegat, subratllant la qualitat d ela traducció feta. Ara, ni que sigui gairebé 500 anys després, hi podem accedir en la nostra llengua.