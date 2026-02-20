L'Orfeó Català i el Cor de Cambra debuten als Estats Units

Estrena internacional. L'Orfeó Català i el Cor de Cambra del Palau de la Música encaren el repte d'estrenar la Missa solemnis de Beethoven a Los Angeles sota la batuta de Gustavo Dudamel. Els cors del Palau agermanaran les seves veus amb els músics de la Filharmònica de Los Angeles (LAPhil) i els solistes en tres concerts al Walt Disney Concert Hall, que també suposen una fita per al director veneçolà.
És el primer cop que Dudamel dirigeix la partitura, considerada una de les més exigents del repertori simfònico-coral. Per a l'Orfeó i el Cor han estat mesos de preparació, també amb concerts previs al novembre a Catalunya. Ara la foto de família davant l'auditori de Los Angeles i l'últim assaig general han marcat les hores abans de l'estrena. "És un repte, un orgull i gairebé diria que un somni poder venir a Los Angeles i interpretar-hi per primera vegada la Missa solemnis amb Gustavo Dudamel", explica una de les cantaires, Maria Martin.
Per al seu debut al continent americà, que qualifiquen de "fita històrica", els cors del Palau s'han preparat a fons. Ha estat, precisen, un procés "intens i meticulós" que ha durat mesos, a càrrec del director de l'Orfeó Xavier Puig, i que també ha comptat amb el suport de professors de cant tant del mateix Orfeó com del Palau de la Música.
Més dates
Al concert d'aquest divendres el seguiran dos més. La Missa solemnis de Beethoven tornarà a sonar al Walt Disney Concert Hall de Los Angeles aquest dissabte 21 a les vuit del vespre (hora local) i diumenge 22 a les dues de la tarda.
Els concerts d'aquest febrer s'emmarquen dins l'última temporada del director veneçolà al capdavant de la Filharmònica de Los Angeles. Després de disset anys, al setembre Gustavo Dudamel assumirà el càrrec de director musical i artístic de l'Orquestra Filharmònica de Nova York.