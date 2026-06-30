El Patronat de la Fundació Joan Miró ha aprovat per unanimitat el nomenament de Maribel López Zambrana com a nova directora de la institució. L'exdirectora d'ARCOmadrid s'ha imposat a les altres 28 candidatures presentades al concurs internacional i assumirà el càrrec a l'octubre del 2026.\r\n\r\nLópez Zambrana, gestora cultural i historiadora de l'art, ha estat al capdavant d'ARCOmadrid entre el 2019 i el 2026. El Patronat n'ha destacat la trajectòria i la capacitat per liderar projectes artístics d'alta complexitat, així com la seva aposta per la internacionalització i el suport a les galeries emergents.\r\n\r\nLa nova directora rellevarà Marko Daniel, que ha dirigit la Fundació des del 2018. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha celebrat el nomenament i ha assegurat que contribuirà a donar continuïtat a la tasca de la institució i a reforçar els vincles amb el sector artístic català.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\n\r\nPRIMÍCIA\r\n\r\nEl Govern replanteja l'oficina de la renda bàsica universal i en reubica el director Bernat Surroca Albet\r\n\r\n