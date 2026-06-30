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Maribel López Zambrana nomenada nova directora de la Fundació Joan Miró

Cultura

  • El Patronat de la Fundació Joan Miró nomena Maribel López Zambrana nova directora de la institució -

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Publicat el 30 de juny de 2026 a les 22:01
Actualitzat el 30 de juny de 2026 a les 22:02

El Patronat de la Fundació Joan Miró ha aprovat per unanimitat el nomenament de Maribel López Zambrana com a nova directora de la institució. L'exdirectora d'ARCOmadrid s'ha imposat a les altres 28 candidatures presentades al concurs internacional i assumirà el càrrec a l'octubre del 2026.

López Zambrana, gestora cultural i historiadora de l'art, ha estat al capdavant d'ARCOmadrid entre el 2019 i el 2026. El Patronat n'ha destacat la trajectòria i la capacitat per liderar projectes artístics d'alta complexitat, així com la seva aposta per la internacionalització i el suport a les galeries emergents.

La nova directora rellevarà Marko Daniel, que ha dirigit la Fundació des del 2018. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha celebrat el nomenament i ha assegurat que contribuirà a donar continuïtat a la tasca de la institució i a reforçar els vincles amb el sector artístic català.

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