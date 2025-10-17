Mor Ace Frehley, icònic guitarrista de KISS, als 74 anys

Ace Fredhley, icònic guitarrista i cofundador de KISS, ha mort aquest dijous als 74 anys, després d'estar ingressat per un accident que va patir fa unes setmanes. Concretament, va caure en un dels seus estudis i durant els darrers dies, la seva salut era preocupant, ja que es va desencadenar una hemorràgia cerebral. Tot plegat va fer que el seu equip de producció anunciés la cancel·lació de les dates restants de la seva gira del 2025.
"Estem completament devastats i desconsolats. En els seus últims moments, hem tingut la sort d'envoltar-lo de paraules, pensaments, pregàries i intencions amoroses i pacifiques en deixar aquest món. Apreciem els seus millors records, el seu somriure, i celebrem la fortalesa i bondat que va transmetre als altres. La magnitud de la seva mort és de proporcions èpiques. En reflexionar sobre tots els seus èxits, el record d'Ace viurà per sempre!" ha dit la seva família a través d'un comunicat.
De la mateixa manera, des del grup KISS han volgut compartir el seu dol. "Estem devastats per la mort d'Ace Frehley. Va ser un soldat del rock essencial i irreemplaçable durant alguns dels capítols fonamentals més formatius de la banda i la seva història. És i sempre serà part del llegat de KISS. Els nostres pensaments són amb Jeanette, Monique i tots els que l'estimaven, inclosos els nostres fans d'arreu del món", han dit a les xarxes.
Paul Daniel "Ace" Fredhley, va néixer el 1951 i l'any 1973 va cofundar la banda de rock KISS, en la qual va romandre fins a 1982. Tot i això, l'any 96 hi va tornar per durant sis anys fer gires arreu del món amb KISS per seguir lluint la seva interpretació del personatge creat per ell mateix, "The Spaceman".
Alguns dels discs més famosos de la banda, durant l'etapa amb The Spaceman, van ser Love Gun i Alive II publicats el 1977. Ambdós àlbums es van col·locar al capdavant de les llistes més populars i prestigioses del món de la música.
Després de l'èxit aconseguit durant la primera fase a KISS, Fredhley va formar Fredhley's Comet, la seva pròpia banda. Amb aquesta va publicar dos àlbums fins que va iniciar una carrera en solitari que va enllaçar amb el retorn als escenaris de KISS.
Des d'aquell aleshores el guitarrista va anar tocant i fent col·laboracions amb diferents artistes i va gravar més discs en solitari. El darrer va ser 10.000 Volts que es va publicar el febrer de 2024.