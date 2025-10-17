L'espanyolisme fracassa en l'intent d'atacar l'educació infantil en català

La justícia ha decidit, aquest cop sí, no participar en un nou atac cap al català a l'escola. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha refusat un recurs de l'Assemblea per a una Escola Bilingüe (AEB) contra el Departament d'Educació per una suposada "discriminació" de la llengua castellana al decret que regula l'educació infantil a Catalunya.
L'entitat espanyolista havia impugnat dos articles del decret d'ordenació dels ensenyaments de l'educació infantil perquè entenien que anava més enllà de les competències de la Generalitat. Concretament, denunciaven que marcava una "preferència generalitzada" cap al català i l'aranès al currículum i que calia garantir la presència del castellà a les aules.
Ara bé, el magistrat del TSJC ha considerat que en aquesta etapa formativa no té sentit predeterminar percentatges d'ús d'una llengua respecte a l'altra, com sí que imposa en altres cicles educatius. El jutge reflecteix aquesta idea amb el fet que en l'educació infantil no hi ha matèries o assignatures diferenciades, fet pel qual la comunicació educativa es produeix en un "context natural, no formalment acadèmic".
El tribunal continua apuntant que la cosa rellevant en l'etapa infantil és la comunicació i el desenvolupament del llenguatge, i no que no requereix el repartiment "simètric" en l'ús de les llengües. Si bé diu que l'Estatut reconeix la vehicularitat del català a l'ensenyament, també adverteix a la Generalitat que aquest fet no pot excloure el castellà, com també es recull en una infinitat de sentències.
La sentència, que no es ferma i es pot recórrer, té en compte el model de bilingüisme a Catalunya, sempre que això no suposi "l'exclusió del castellà com a llengua docent" i que se'n garanteixi el coneixement. Educació considera que no era necessari especificar el règim lingüístic en el decret, però tampoc ho veuen malament perquè es tracta d'una etapa educativa on l'adquisició del llenguatge i la comunicació són molt importants. El Tribunal adopta la tesi de la Generalitat i tomba el recurs de l'entitat espanyolista.