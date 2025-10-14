Mor Dolly van Doll, la vedet i activista trans que va revolucionar la nit de Barcelona

La vedet italiana Carla Follis, coneguda amb el nom artístic de Dolly Van Doll, ha mort aquest dilluns als 87 anys a l'hospital Clínic de Barcelona. L'artista va ser la quarta persona a canviar de sexe a tot el món i va erigir-se en una de les grans activistes trans del segle XX, alhora que va obrir una nova era en l'oci nocturn barceloní.
Nascuda a Torí (Itàlia) el 1938, va desenvolupar gran part de la seva carrera a la ciutat comtal i després d'actuar arreu del planeta, s'hi va establir definitivament i va fundar el cabaret Belle Époque, ubicat al local que posteriorment ha ocupat la sala Luz de Gas. Dolly Van Doll va destacar en l'escena artística pel seu music hall els anys 60 i 70 i, posteriorment, es va dedicar a l'activisme pels drets de la comunitat LGTBIQ+.
Dolly van Doll ha mort envoltada d'amics després de patir fa uns dies un vessament cerebral sobtat, tal com ha confirmat el cupletista Adrián Amaya a El País. El seu llegat per al món de l'oci nocturn i el col·lectiu LGTBIQ+ serà recordat durant dècades. I és que es tracta d'un dels primers referents trans que va reivindicar la seva identitat sense complexos en una època de repressió i invisibilització a l'Estat i a Europa.
Dolly van Doll es va sotmetre a una cirurgia de canvi de gènere en una clínica a Casablanca, al Marroc, el 1964. Ja aleshores era la primera vedet de Le Carroussel de París i havia actuat per tot el continent. No va ser fins al 1971 quan va arribar a una Barcelona grisa en la darrera etapa del franquisme que va acabar transformant a la seva manera.