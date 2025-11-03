La Nit de Santa Llúcia es convertirà en la Nit de les Lletres Catalanes i incorpora cinc premis

La Nit de Santa Llúcia mutarà i es convertirà en la Nit de les Lletres Catalanes. Així ho ha anunciat Òmnium Cultural, l'entitat que l'ha organitzat des dels inicis, al qual s'hi suma l'IEC. L'esdeveniment mantindrà els premis Sant Jordi, Carles Riba, Mercè Rodoreda, Joaquim Ruyra i Folch i Torres i n'incorpora cinc.
La gala es trasllada del desembre als primers mesos de l'any com a porta d'entrada al Sant Jordi. L'any 2026 se celebrarà el 14 de març al MNAC. El canvi, que coincidirà amb el 75è aniversari de l'esdeveniment, mantindrà el format festiu, però es busca ara que representi tota la cadena del sector literari.
A més dels premis Sant Jordi de novel·la, el Premi Mercè Rodoreda de contes i narracions, el premi Carles Riba, el Premi Joaquim Ruyra de literatura juvenil, el Premi Folch i Torres de literatura infantil, el Premi Muriel Casals de comunicació i el Premi Internacional J.B. Cendrós, s'incorporen el Premi Òmnium a la millor novel·la de l’any a obra publicada, que porta nou edicions i està convocat per Òmnium Cultural; el Premi Montserrat Franquesa de Traducció a obra publicada, que s’entrega des del 2016 amb l'objectiu de reconèixer les millors traduccions literàries publicades en català l’any anterior i està convocat pel PEN Català. Un nou guardó és el Premi vinyeta FICOMIC per reconèixer el millor còmic publicat en català l'any anterior. Té una dotació de 2.000 euros i està convocat per FICOMIC.
Obra inèdita
També s'entregarà el nou Premi Àngel Guimerà de literatura dramàtica a obra inèdita, un premi de nova creació que hereta la trajectòria del premi Frederic Roda i que esdevé el més ben dotat a literatura dramàtica a l’estat. Té una dotació de 15.000 euros i està convocat per la Diputació de Barcelona i Agrupació Dramàtica de Barcelona.
Un altre nou premi a obra inèdita és el guardó Lo Somni al nou talent literari. És un guardó, dotat amb 10.000 euros i convocat per La Magrana, per impulsar la creació en català i generar nous talents. S’hi podran presentar autors novells que no tinguin cap obra publicada o que en tinguin, com a màxim, una.