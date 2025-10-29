La jutgessa expulsa la Generalitat del procediment del trasllat dels murals del MNAC a Sixena

El jutjat d'instrucció número 2 d'Osca ha deixat el Govern fora del procediment d'execució de la sentència per traslladar les pintures murals del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) a Sixena. La magistrada ha estimat un recurs de l'Ajuntament de Vilanova de Sixena contra la decisió inicial de permetre que la Generalitat s'hi personés.
D'altra banda, i en una altra resolució, ha rebutjat que tècnics de l'Institut del Patrimoni Cultural d'Espanya (IPCE) facin un informe pericial sobre el trasllat de les obres. El MNAC ho havia demanat davant les divergències existents entre les parts i tenint en compte que el conjunt pictòric és un bé d'interès cultural sotmès a la tutela i protecció de l'Estat. La jutgessa, però, considera que no és pertinent "en el present moment processal".
L'Aragó pressiona amb denúncies i informes
Els resultats preliminars dels informes fets per tècnics aragonesos assenyalen una "falta de manteniment", afectacions "directes" per humitats en alguns fragments i l'existència de brutícia --com ara burilles, insectes o runa-- entre bastidors, dins les estructures de suport de les pintures. "La conservació de les pintures no ha tingut els estàndards necessaris i desitjables", diuen.
Els dos informes presentats aquest dimarts pels conservadors i restauradors aragonesos es traslladaran ara al jutjat d'Osca que va ordenar el retorn de les pintures. L'anàlisi a partir de la visita que els tècnics van fer al MNAC a finals de juliol conclou que l'estat de les pintures és "estable" i que això permet traslladar-les "sense riscos extraordinaris". "No hi ha una patologia generalitzada que n'impedeixi el trasllat", ha defensat el director general de Cultura d'Aragó, Pedro Olloqui.
El MNAC desmenteix el govern de l'Aragó
Al seu torn, el museu català ha presentat un nou escrit davant el Jutjat de primera instància i instrucció 2 d'Osca en què reitera que no existeixen humitats ni filtracions a la sala on es conserven les pintures murals procedents del Monestir de Vilanova de Sixena. Per això, esgrimeix que no hi ha les "raons d’urgència" al·legades per l'Aragó.
Alhora, subratlla que des que els frescos es troben a les seves instal·lacions han estat conservades seguint "alts estàndards museístics" i amb tot el rigor exigible, sense que fins ara s’hagi plantejat cap objecció per part del govern aragonès, i recorda que si continuen existint és precisament per la cura que n'ha tingut el MNAC. Alhora, en el text s'assegura que no existeix un microclima diferenciat en l’estructura interna que sosté les pintures.