Barcelona ret homenatge a Montserrat Caballé i Freddie Mercuri i col·locarà una estàtua a Glòries

L'Ajuntament de Barcelona ha confirmat que retrà homenatge a la soprano catalana Montserrat Caballé i al cantat Freddie Mercury en forma d'estàtua. Tot i que a inicis d'any es preveia fer-ho a la Font Màgica de Montjuïc, finalment es farà al renovat parc de Glòries, segons ha explicat l'alcalde Collboni al pòdcast especial Rapsòdia Bohèmia de Catalunya Ràdio presentat per Bernat Solé.
L'impacte dels Jocs Olímpics del 1992 és tangible a la ciutat de Barcelona, però ara, el seu himne també ho serà amb l'estàtua dels dos intèrprets, la qual s'inaugurarà aquest divendres per commemorar els 50 anys de la cançó de Bohemian Rhapsody de Queen. La figura artística, encara pendent de dissenyar-se, servirà per homenatjar els reconeguts intèrprets de la cançó Barcelona, himne dels Jocs Olímpics del 1992, i per evocar l’esperit olímpic de la ciutat. La gracienca Caballé rebrà un altre homenatge de la seva ciutat, com també va guanyar, a títol pòstum, la Medalla d'Or de la Ciutat de Barcelona el 2018.
La proposta va ser presentada pel Partit Popular al mes de maig en forma de prec a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. La proposta va ser acceptada, però el vicepresident de l'Institut de Cultura de Barcelona, Xavier Mercè, no va garantir la seva viabilitat. Ara, havent estat estudiada, s'ha confirmat la instal·lació de l'estàtua a la plaça de Glòries, i no a la Font de Montjuïc com es preveia.
Per ara una estàtua
Per altra banda, el 2018, l'any què va morir Caballé, i va guanyar la medalla d'or de la ciutat, el PSC va proposar que ambdós cantats tinguessin un carrer amb el seu nom a Barcelona. Concretament, Collboni va anunciar durant l'homenatge pòstum de la soprano que volien retre homenatge de manera que dos carrers en la intersecció del -en aquell aleshores futur- parc de Glòries portessin el nom dels artistes, donat que la ciutat tenia "un deute pendent" amb dos artistes que van "inspirar a tota una generació" i van portar "el nom de Barcelona pel món".