«Dues de cada tres persones són edatistes»: neix un congrés per combatre la discriminació per edat

“L’edatisme ens interpel·la a tots”, afirma Lluïsa Moret, presidenta de la Diputació de Barcelona. “Després del racisme, el masclisme i el sexisme, és la discriminació més habitual internacionalment”, afegeix. La presidenta de la Diputació de Barcelona afirma que “el 20% dels ciutadans de Catalunya superen els 60 anys”, i assegura que és gent amb “talent i experiència que es veu discriminada per qüestions d’edat”.
Som al Paranimf de la Diputació de Barcelona, al I Congrés d’Edatisme, impulsat per la Diputació de Barcelona i el primer que s’organitza a tot l’Estat. Moret presenta la jornada d'avui i es mostra “molt emocionada i orgullosa” d’haver tirat endavant aquesta iniciativa pionera. El congrés inclou, també, una segona jornada datada pel 7 de novembre, que comptarà amb una taula rodona per debatre estratègies i propostes locals que puguin confrontar l’edatisme.
“2 de cada 3 persones són edatistes”
Tot seguit, es projecta un vídeo amb el títol “Si l’edat no ens limita, perquè ho has de fer tu”, que recull les experiències i discriminacions socials a les quals diferents testimonis han hagut de fer front. Des de la Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya (FATEC) asseguren que “2 de cada 3 persones són edatistes, i molts no ho saben”. Un dels protagonistes del vídeo protesta: “tot i fer-nos grans, no ens jubilem de la vida”; “necessitem que les polítiques públiques també pensin en nosaltres, no només en els joves”, afegeix un altre testimoni.
Mercè Comes i Vicenta Ndongo denuncien patir edatisme
Un diàleg entre les actrius Mercè Comes i Vicenta Ndongo, moderat per la periodista Milagros Pérez, inaugura la jornada. Anna Barrachina, també convidada a la taula, finalment no hi ha pogut assistir. La llum càlida que entra a través dels mosaics colorits de les vidrieres del Paranimf és testimoni d’una conversa distesa entre les actrius i la periodista. Mercè Comes fa gala del seu tarannà proper: “Com que sempre he fet de senyora gran, ara la gent em diu que estic millor que abans!”, bromeja.
“L’edatisme és un problema invisibilitzat i persistent”, defensa Vicenta Ndongo. “Els cànons de bellesa i la narrativa masculina que impera en el món audiovisual exclouen la gent gran, i en especial a les dones”, reivindica l'actriu, que afegeix que “cal canviar les idees dels ‘dinosaures’ més poderosos de la indústria”. El mateix defensa Comes, que assegura que “les limitacions de l’edat no ens impedeixen treballar”.
La jornada continua amb la conferència d’Anja Machielse, professora d’humanisme i resiliència social a la Universitat d’Estudis Humanístics d’Utrech. Amb l’eslògan: “Més enllà dels prejudicis: l’impacte de l’edatisme i el poder de la vida amb significat”, Machielse defensa “trencar tabús” i “redefinir com la societat veu a la gent gran”. Amb un posat seriós, la catedràtica universitària reivindica la “necessitat psicològica” de la gent gran a sentir-se part de la societat. “Hem de lluitar per un envelliment actiu i satisfactori”, assegura Machielse, que afegeix que “és imprescindible impulsar iniciatives que interpel·lin a la gent gran i fomentin l’experiència, l’empatia i les habilitats d’aquest col·lectiu en auge”.
Raquel Buj, impulsa l'exposició “Edatisme zero”
El congrés també té el seu espai artístic. Raquel Buj, dissenyadora de moda, docent i arquitecta, ha estat l’encarregada de plasmar les idees del congrés en una exposició que es pot visitar a l’entrada del recinte. Mitjançant un seguit de panells artístics, Buj transforma en vinyetes còmiques moltes de les denúncies edatistes que alguns testimonis han reivindicat durant la primera jornada del congrés. Amb un estil atrevit que desborda ironia, la dissenyadora denuncia la infantilització, la pressió estètica i la invisibilització que pateixen les víctimes d'edatisme.
El 7 de novembre, la segona jornada del congrés
El I Congrés d’Edatisme ha estat organitzat per un consell assessor format per professionals d'ens locals, representants d'entitats socials i de persones grans, i persones expertes de l'àmbit acadèmic. El congrés inclou, també, una segona jornada datada pel 7 de novembre, que comptarà amb una taula rodona per debatre estratègies i propostes locals que puguin confrontar l’edatisme. La programació també inclourà una taula on es compartiran experiències i es discutirà sobre la visió de les administracions envers la problemàtica.