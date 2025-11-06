Mor als 41 anys, Amaia Arrazola, il·lustradora i dissenyadora gràfica

Amaia Arrazola, il·lustradora i dissenyadora gràfica ha mort a 41 anys a Barcelona. Nascuda a Vitoria, al País Basc, s'havia establert a la ciutat catalana des de feia un grapat d'anys per desenvolupar la seva carrera professional. El llibre Totoro y jo (Lunwerg, 2022), un homenatge a l'univers de Hayao Miyazaki o el testimoni en primera persona sobre l'impacte de la maternitat El meteorit (Lunwerg, 2020), eren algunes de les seves obres més importants.
A banda, havia pintat murals arreu del món. A Catalunya, va recobrir els 86 metres de la tanca del Mercat de l'Abaceria del barri de Gràcia de Barcelona i va formar part de l'equip que va canviar els dibuixos dels seients reservats al transport públic, per trencar estereotips de gènere. També va pintar murals al Japó, Rabat o Madrid. Precisament, tenia un fort lligam amb el país asiàtic i el seu primer llibre en solitari, Wabi sabi (Lunwerg, 2018), sorgeix de la seva estada a la ciutat de Matsudo.
Tot i que inicialment, va estudiar Publicitat i Relacions Públiques a la Universitat Complutense de Madrid, posteriorment va mudar-se a Barcelona per estudiar disseny a Elisava, abans de quedar-s'hi a viure definitivament. Tenia una filla de sis anys.
Els murals d'Arrazola tenien el color com a protagonista. La paleta era de colors vius i alegres, i les presències femenines tenien un espai central en les creacions de l'artista, barrejant elements mundans amb d'altres més propers a la fantasia. Murals a banda, també va treballar en il·lustració editorial, col·laborant en nombroses publicacions nacionals i internacionals i creant il·lustracions per a revistes, diaris i editorials. Es poden consultar els seus treballs en aquest portal web.
A través de les xarxes, diverses personalitats han lamentat la notícia de la mort d'Arrazola i se n'han volgut acomiadar amb sentits missatges. Així ho han fet Paula Bonet, la il·lustradora valenciana María Herreros, Cristina Daura i Javirroyo.