Mor Billy Steinberg, compositor de Madonna, als 74 anys

Billy Steinberg ha mort aquest dimarts als 74 anys després d'una llarga malaltia, segons ha confirmat el seu advocat al mitjà musical Billboard. Steinberg fou guanyador d'un Grammy i va ser coautor de cançons conegudes mundialment com Like A Virgin de Madonna o True Colors de Cyndi Lauper. També va ser compositor de cançons com Eternal Flame, de The Bangles i I'll Stand by You altres èxits de la dècada dels 80.
Segons apunten mitjans especialitzats, Steinberg fou un home que va quedar eclipsat per les increïbles veus a qui ell donava ritme, però, tot i això, no fa que no formi part de cançons i discs que són història de la música, sinó tot el contrari. Així doncs, se situa Steinberg com a un cantautor molt important tot i que la majoria d'oients no fossin conscients.
Presència en el número 1 de la llista més prestigiosa del món
El lletrista, especialista en balades potents i emotives va tenir diverses cançons en el número 1 de la llista Hot 100 Billabord, una de les llistes amb més prestigi: So Emotional de Whitney Houston i Heart's Alone, totes coescrites pel difunt Steinberg i el seu company habitual Tom Kelly.
En declaracions a Billboard, Cyndil Lauper ha qualificat Steinberg de ser "un gran lletrista i un meravellós col·laborador". "Per True Color va haver-hi molts girs, els quals van dificultar la seva feina. Però al final, ell va dir que jo havia inventat la meva pròpia versió fabulosa de la cançó. Això va significar molt per a mi", va expressar la cantant.
La vida de Steinberg
William Endfield Steinberg va néixer l'any 1950 i es va criar a Califòrnia. El primer pas com a compositor va ser l'any 1980, amb trenta anys, quan va gravar amb Linda Ronstadt la cançó How Do I Make You?, un moviment que va impulsar el seu nom dins del món dels compositors.
Ajuntar-se amb Tom Kelly, un dels altres coautors més icònics, va fer que s'escrivissin cançons que anaven directes a les emissores de ràdio i es colaven en les llistes més prestigioses. L'any 1977 la seva feinada associada al triomf de Falling Into You va fer que guanyes l'Àlbum de l'any en els Grammys. A aquest reconeixement es va sumar el seu ingrés al Saló de la Fama dels Compositors l'any 2011, un tancament institucional per una carrera que ja s'havia instal·lat en la memòria col·lectiva dels amants de la música.