Mor Mario Vargas Llosa, Premi Nobel de Literatura

Dol al món de la cultura. L'escriptor Mario Vargas Llosa ha mort aquest diumenge als 89 anys a Lima (Perú), tal com ha informat la família a través d'un comunicat. Les causes del decés del Premi Nobel de Literatura no s'han donat a conèixer.

"La seva partida entristeix els seus parents, els seus amics i els seus lectors al voltant del món, però esperem que trobin consol en el fet que va gaudir d'una vida llarga, múltiple i fructífera, i deixa enrere una obra que el farà sobreviure", han apuntat els seus fills.

Els familiars també han detallat que no hi haurà cap cerimònia pública per la seva mort i han demanat espai i privacitat per acomiadar l'escriptor en família i companyia dels amics propers. Nascut al Perú el 1936, Vargas Llosa tenia la nacionalitat espanyola des de 1993.

Vargas Llosa va rebre el reconeixement del Nobel el 2010 gràcies a obres com Conversación en la catedral o La fiesta del chivo que el converteixen en referent de les lletres hispanes. Políticament, va tenir influència i opinió a la política espanyola, sovint amb posicions viscerals i obertament contràries a l'independentisme. De fet, va esdevenir una de les veus internacionals més crítiques amb el procés i va ser una de les cares visibles de la manifestació a favor de la unitat d'Espanya a Barcelona.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentat la mort de Vargas Llosa. A través d'un missatge a X, Illa ha destacat que la seva trajectòria "sempre estarà lligada" a Barcelona, capital del "boom llatinoamericà". Illa ha afegit que, quan falten pocs dies per Sant Jordi, ha mort un dels escriptors "més universals" i amb una "amplíssima obra" que inclou vàries de les grans novel·les de les darreres dècades.