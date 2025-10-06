06 de octubre de 2025

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

ARA MATEIX

Cultura

Natalia Castro guanya el Premi Anagrama d'assaig del 2025 per «La fiesta del fin del mundo»

  • Natalia Castro guanyadora del Premi Anagrama d'assaig amb 'La fiesta del fin del mundo' -

ARA A PORTADA

Publicat el 06 d’octubre de 2025 a les 13:37

Natalia Castro ha guanyat el 53è Premi Anagrama d'assaig amb la seva obra La fiesta del fin del mundo, Apocalipsis cultural en el periodo entre crisis (España, 2008-2023). L'obra de la professora i investigadora menorquina s'ha imposat en l'edició d'aquest 2025 als 170 originals que s'han presentat al premi, procedents de setze països, i serà premiada amb un dot de 10.000 euros

El jurat, compost per Jordi Gracia, Pau Luque, Daniel Rico, Remedios Zafra, Silvia Sesé i Isabel Obiols ha lloat la “frescor d'un estil vibrant i personal” de l'autora, i ha catalogat l'obra de “paradoxalment fundacional i al·lèrgica al catastrofista”. “L'exploració sintètica i convincent de novel·les, cançons, pel·lícules i sèries amarades del timbre apocalíptic, desmunta el tòpic que la retòrica de la fi del món condueix a donar-ho tot per perdut”, explica Garcia. 

Et pot interessar