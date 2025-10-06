Natalia Castro guanya el Premi Anagrama d'assaig del 2025 per «La fiesta del fin del mundo»

Natalia Castro ha guanyat el 53è Premi Anagrama d'assaig amb la seva obra La fiesta del fin del mundo, Apocalipsis cultural en el periodo entre crisis (España, 2008-2023). L'obra de la professora i investigadora menorquina s'ha imposat en l'edició d'aquest 2025 als 170 originals que s'han presentat al premi, procedents de setze països, i serà premiada amb un dot de 10.000 euros. \r\n\r\nEl jurat, compost per Jordi Gracia, Pau Luque, Daniel Rico, Remedios Zafra, Silvia Sesé i Isabel Obiols ha lloat la “frescor d'un estil vibrant i personal” de l'autora, i ha catalogat l'obra de “paradoxalment fundacional i al·lèrgica al catastrofista”. “L'exploració sintètica i convincent de novel·les, cançons, pel·lícules i sèries amarades del timbre apocalíptic, desmunta el tòpic que la retòrica de la fi del món condueix a donar-ho tot per perdut”, explica Garcia. \r\n